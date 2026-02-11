T-Mobile wprowadza tłumaczenie rozmów na poziomie sieci komórkowej

Operator T-Mobile USA, który nie bez pewnej racji przedstawia się jako „America’s Best Network”, ogłosił dziś wyjątkową w skali świata funkcję Live Translation, czyli tłumaczenie rozmów na żywo, realizowane na poziomie sieci komórkowej. Podobne rozwiązanie znamy już ze smartfonów wspomaganych AI, jednak nowość T-Mobile USA to całkiem nowe podejście, które wskazuje, jak duży potencjał tkwi w sztucznej inteligencji, gdy się ją pomysłowo wykorzysta.

Tłumaczenie na żywo w sieci – jak to działa?

T-Mobile zaprojektował nową usługę tak, by mógł z niej skorzystać nawet mniej zaawansowany użytkownik. Funkcję Live Translation aktywuje się podczas połączenia, wybierając kod *87*. System automatycznie rozpoznaje dwa używane języki i tłumaczy rozmowę w obie strony niemal natychmiastowo. Przetwarzanie odbywa się w sieci operatora, więc nie potrzeba żadnej aplikacji ani specjalnego urządzenia – działa nawet na podstawowych telefonach z klapką.

Operator nie narzuca też dużych ograniczeń. Wystarczy, że jedna osoba uczestnicząca w rozmowie jest klientem T-Mobile zapisanym do programu beta. Druga strona może korzystać z dowolnego operatora i telefonu.

Uczestnictwo w programie beta jest bezpłatne i startuje od dziś dla klientów abonamentowych, którzy mogą się zarejestrować przez aplikację T-Life lub stronę operatora. Na razie program nie obejmuje kart prepaid ani kont firmowych.

Konkurencja musi zareagować

Dotychczasowe rozwiązania AI do tłumaczenia wymagały nowego smartfonu z funkcjami AI, słuchawek czy dedykowanych aplikacji, jednak T-Mobile eliminuje tę barierę sprzętową. Analitycy przewidują, że amerykańcy konkurencji T-Mobile, czyli przede wszystkim AT&T i Verizon, w ciągu 6-12 miesięcy ogłoszą podobne funkcje, żeby nie zostać w tyle pod względem swojej oferty. Obecnie jednak żaden z tych operatorów nie ma nawet porównywalnej usługi.

T-Mobile ze swoim Live Translation nie jest jednak absolutnie pierwszy. Już w marcu 2024 roku usługę tłumaczenia głosowego w czasie rzeczywistym, zintegrowaną z siecią 5.5G, rozwijał operator Zain Kuwait razem z firmą Huawei. Funkcja miała obsługiwać wiele języków, w tym arabski i angielski, przeszła testy i była przygotowywana do komercyjnego uruchomienia w Kuwejcie. Jak dotąd nie wyszła jednak z fazy pilotażu i nie jest jeszcze dostępna dla klientów.