Plus zmienia zasady rozpatrywania reklamacji

Zmiany w Plusie od marca

Polkomtel, operator sieci Plus, zapowiedział wdrożenie nowych zasad obsługi zgłoszeń od klientów. Zmiany wejdą w życie 14 marca 2026 roku. Jest to bezpośredni skutek rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z września 2025 roku. Nowe przepisy zastępują stare regulacje z 2014 roku i dotyczą sposobu składania oraz rozpatrywania reklamacji usług telekomunikacyjnych.

Modyfikacje obejmą szeroki zakres usług. Dotyczy to zarówno klientów indywidualnych korzystających z telefonii czy Internetu, jak i rozwiązań biznesowych. Na liście znajdują się między innymi dostęp do sieci, usługi VoIP, łącza dzierżawione oraz telefonia stacjonarna.

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia

Najważniejszą zmianą dla klienta jest sposób potwierdzania przyjęcia reklamacji. Od połowy marca operator będzie miał obowiązek przekazania takiego potwierdzenia w każdym przypadku. Nie ma tu znaczenia termin udzielenia samej odpowiedzi.

Dokument taki musi zostać dostarczony na trwałym nośniku. Jeśli klient złoży reklamację ustnie w salonie sprzedaży, pracownik sporządzi protokół. Kopia tego dokumentu będzie traktowana jako oficjalne potwierdzenie przyjęcia sprawy.

Uzupełnianie braków i odpowiedzi

Zmieniają się także terminy w procedurze reklamacyjnej. Jeśli w zgłoszeniu zabraknie kluczowych informacji, abonent otrzyma wezwanie do ich uzupełnienia. Będzie miał na to 7 dni od momentu otrzymania powiadomienia. Co ważne, uzupełniona w terminie reklamacja wywołuje skutki prawne od daty jej pierwotnego złożenia.

Operator doprecyzował również kwestię formy odpowiedzi. Jeśli klient nie wskaże preferowanego kanału kontaktu, Plus wyśle decyzję w ten sam sposób, w jaki wpłynęła reklamacja. Zabezpieczono także interesy osób, do których odpowiedź nie dotarła. Na żądanie klienta firma wyśle ją ponownie w ciągu 3 dni roboczych.

Uważaj przy wypowiadaniu umowy

Wprowadzenie zmian w regulaminach daje klientom pewne uprawnienia, ale wymaga ostrożności. Jeśli nie akceptujesz nowych zasad, masz prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług. Oświadczenie w tej sprawie należy złożyć najpóźniej do 14 marca 2026 roku.