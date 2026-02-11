Rząd rozdaje za darmo elektronikę. Trafi do 140 tysięcy domów

Mowa tu o czujnikach dymu i czadu. Szczególnie niebezpieczny jest ten ostatni. Mówimy tu o bezwonnym i bezbarwnym gazie, który zabija w sposób niezwykle podstępny i skuteczny. W okresie między 1 października, a 1 lutego w Polsce z powodu zatrucia czadem zmarły już 53 osoby.

MSWiA rozda 140 tysięcy czujników czadu

I chociaż same urządzenia są stosunkowo tanie, ponieważ mowa tu o wydatku do 100 zł, tak nie każdy chce wydawać te pieniądze na urządzenie, które uznaje za zbędne. Wiele osób wychodzi z założenia, że ich problem ten nie dotyczy. Dlatego też ministerstwo zakupiło czujniki w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Czujniki zostały przekazane Straży Pożarnej, która ma bezpłatnie zamontować je w domach najbardziej potrzebujących. Mowa więc o osobach, które zwykle ogrzewają się niskiej jakości piecem, lub piecykiem gazowym, a także mają często niezbyt drożny przewód kominowy, lub brak odpowiedniej wentylacji w domu.