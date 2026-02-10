T-Mobile rozwiązuje wielki problem użytkowników Androida
T-Mobile Polska wprowadził długo wyczekiwaną funkcję dla posiadaczy smartfonów z systemem Google'a. Klienci mogą teraz zapomnieć o wizytach w salonie czy kontakcie z infolinią przy zmianie telefonu.
Koniec uciążliwych kodów QR
Magentowy operator wdrożył rozwiązanie, które pozwala na automatyczne przenoszenie karty eSIM między urządzeniami. Proces ten do tej pory bywał skomplikowany i czasochłonny. Wymagał kontaktu z obsługą, generowania nowego profilu i skanowania kodów. Teraz wszystko odbywa się bezpośrednio w ustawieniach telefonu.
Użytkownik musi jedynie wybrać odpowiednią opcję w menu i zatwierdzić operację na ekranie. Aktywny profil zostaje przeniesiony na nowy sprzęt w zaledwie kilkanaście sekund. System działa w pełni automatycznie. Dzięki temu zmiana smartfonu nie wiąże się już z przerwą w dostępie do sieci.
Kto skorzysta z nowości?
Nowa funkcja jest już dostępna dla użytkowników telefonów Google Pixel. T-Mobile zapowiada jej szybkie udostępnienie na wybranych modelach Samsunga. W niedalekiej przyszłości rozwiązanie trafi także na inne smartfony z Androidem. Polska sieć jest jedną z pierwszych na świecie, która wprowadziła to ułatwienie komercyjnie.
Równocześnie operator udostępnił możliwość samodzielnej zamiany plastikowej karty SIM na eSIM. Opcja ta również znajduje się w ustawieniach urządzenia. Po jej aktywacji tradycyjna karta traci ważność, a numer działa w formie cyfrowej. To duży krok w stronę całkowitej rezygnacji z fizycznych nośników.
Standard eSIM zyskuje na znaczeniu
eSIM (Embedded SIM) to cyfrowy odpowiednik tradycyjnej karty, wlutowany na stałe w płytę główną urządzenia. Umożliwia zdalne pobieranie profili operatorów bez konieczności fizycznej wymiany plastiku. Technologia ta staje się rynkowym standardem, ponieważ pozwala producentom na lepsze zagospodarowanie wnętrza smartfonu. Usunięcie slotu na kartę zwalnia miejsce na większą baterię (patrz najnowsze iPhone'y) i ułatwia uszczelnienie obudowy przed wodą i kurzem.
Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo. W razie kradzieży cyfrowej karty nie da się wyjąć z telefonu, co ułatwia jego lokalizację. Umożliwia też proste korzystanie z kilku numerów na jednym urządzeniu. Główną wadą była dotąd utrudniona migracja profilu między smartfonami w porównaniu do prostego przełożenia plastiku. Nowe funkcje automatycznego transferu, takie jak te wdrożone przez T-Mobile, eliminują tę niedogodność.