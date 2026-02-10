Vectra rozdaje prezenty. Z nimi będziesz bezpieczniejszy

Dwa miesiące bez opłat

Vectra przygotowała nową promocję dla obecnych i nowych abonentów. Klienci mogą skorzystać z usług zwiększających bezpieczeństwo bez ponoszenia kosztów przez pierwsze dwa miesiące. Po upływie okresu promocyjnego ceny usług zaczynają się od niespełna siedmiu złotych miesięcznie. Skorzystanie z promocji wiąże się z podpisaniem zobowiązania na 23 miesiące.

Najtańszy wariant, czyli Bezpieczny Internet DOM, kosztuje standardowo 6,99 zł miesięcznie. Usługa Bezpieczny Internet+, która chroni bezpośrednio urządzenia, to koszt 11,99 zł dla trzech sprzętów lub 16,99 zł dla pięciu. Operator umożliwia aktywację tych pakietów w swoich salonach oraz poprzez infolinię.

Sposób działania zabezpieczeń

Usługa domowa filtruje ruch sieciowy na poziomie modemu. Nie wymaga ona instalacji żadnych dodatkowych aplikacji. Ochrona obejmuje wszystkie urządzenia podłączone do domowego Wi-Fi, w tym telewizory czy konsole. System blokuje niebezpieczne witryny zanim te załadują się na urządzeniu użytkownika.

Wariant z plusem opiera się na technologii firmy F-Secure. Jest to oprogramowanie instalowane na smartfonach i komputerach. Chroni ono przed złośliwym oprogramowaniem, kradzieżą tożsamości oraz phishingiem. Aplikacja posiada też funkcję kontroli rodzicielskiej oraz skarbiec haseł.

Miliony zablokowanych zagrożeń

Dane z grudnia 2025 roku pokazują skalę cyberzagrożeń w Polsce. Systemy wdrożone przez Vectrę zablokowały w ciągu jednego miesiąca ponad dwa miliony niebezpiecznych zdarzeń. Najczęściej wykrywanymi kategoriami były złośliwe oprogramowanie oraz próby wyłudzenia danych.

Przestępcy często podszywają się pod znane marki. W raporcie wymieniono między innymi fałszywe sklepy imitujące drogerie Douglas czy markę Viking. Poważnym zagrożeniem jest kampania FB.Jack, która służy do przejmowania kont na Facebooku poprzez podstawione strony logowania.

Podstawy cyfrowej higieny

Operatorzy dostarczają narzędzia, ale kluczowa pozostaje ostrożność użytkownika. Należy pamiętać o regularnych aktualizacjach systemów operacyjnych w telefonach i komputerach. Luki w starym oprogramowaniu są częstą drogą ataku dla hakerów.

Warto stosować uwierzytelnianie dwuskładnikowe w każdym serwisie, który oferuje taką możliwość. Hasła powinny być unikalne i skomplikowane. Nie należy klikać w linki przesyłane w wiadomościach SMS lub e-mailach od nieznanych nadawców, nawet jeśli obiecują nagrody lub informują o niedopłacie.