Polski światłowód rośnie. Ponad 50 tys. nowych gospodarstw domowych

W 2025 r. w efekcie inwestycji w budowę, modernizację czy akwizycje zasięgu, Polski Światłowód Otwarty przyłączył do swojej sieci światłowodowej blisko 700 tys. gospodarstw domowych. 146 tys. z nich pochodzi z wcześniej przejętych sieci i zostało w pełni przygotowanych do komercjalizacji.

W ubiegłym roku Polski Światłowód Otwarty podpisał również umowę z Grupą Vectra dotyczącą nabycia dużej części infrastruktury spółki i niedawno uzyskał zgodę UOKiK na realizację tej transakcji. Finalizacja transakcji została wstępnie zaplanowana na pierwszą połowę 2026 r.

Sieć operatora dotarła w 2025 r. do niemal 40 nowych powiatów (łącznie blisko 180), 70 nowych gmin (łącznie ponad 300) i ponad 200 nowych miejscowości (łącznie ponad 660). Jest dostępna we wszystkich 16 województwach.

Duży wzrost w grudniu

Tylko w grudniu operator zwiększył zasięg swojej sieci światłowodowej o ponad 50 tys. gospodarstw domowych. Na ten rezultat złożyła się zarówno rozbudowa sieci o blisko 28 tys. nowych gospodarstw domowych z 109 miejscowości, jak i modernizacja sieci HFC do standardu FTTH w ponad 20 tys. gospodarstw domowych.

Do sieci optycznej PŚO zostało również przyłączonych kolejnych ponad 2 tys. gospodarstw domowych z 20 miejscowości w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021–2027 (FERC), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nowa sieć została wybudowana w następujących miejscowościach:

Babi Dół, Babidół, Banino, Biała Podlaska, Bielkówko, Bielsko-Biała, Borkowo, Brynek, Brzeg, Bydgoszcz, Całowanie, Chełm, Chocianów, Chwaszczyno, Ciechanów, Czapielsk, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Dorohusk-Osada, Dybawka, Dydnia, Elbląg, Gdańsk, Gdynia, Giżycko, Gliwice, Głogów, Gorzyce, Granica, Grodzisk Mazowiecki, Grodzisk Wielkopolski, Grójec, Grudziądz, Jabłonka, Kalisz, Karczew, Katowice, Kielce, Kiełczów, Kolbudy, Kolnik, Komorów, Korytniki, Koszalin, Koziegłowy, Koźmin Wielkopolski, Kraków, Krasiczyn, Legnica, Leźno, Lniska, Lublin, Łomża, Łódź, Maćkowice, Małe Rudy, Marszewska Kolonia, Mechelinki, Międzyrzecz, Międzyzdroje, Miłosław, Mińsk Mazowiecki, Mosina, Mysłowice, Namysłów, Niebocko, Niestępowo, Nowa Wieś, Nowa Wieś Tworoska, Nysa, Okopy, Olesno, Oleśnica, Oława, Opole, Ornontowice, Pępowo, Piotrków Trybunalski, Piotrowice, Płock, Pogórze, Poznań, Przemków, Przyjaźń, Pszczółki, Puławy, Pułtusk, Radom, Rawicz, Rębiechowo, Rębielcz, Różyny, Ruda Śląska, Rumia, Rynarzewo, Rzeszów, Siemianowice Śląskie, Skowarcz, Skrzeszewo, Słupca, Sobiekursk, Sokołów Podlaski, Sopot, Strzałkowo, Sulechów, Suszno, Suwałki, Syców, Szczecin, Szówsko, Śliwnica, Świerże, Tarnów, Tczew, Toruń, Twardogóra, Tworóg, Ulkowy, Warszawa, Wądroże Wielkie, Włodawa, Wrocław, Wschowa, Zagórów, Zakopane, Zamość, Zielona Góra, Ziębice, Żukowo.