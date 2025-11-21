Wiadomości

Vectra sprzedaje sieć. 100% udziałów idzie do spółki Playa

UOKiK wydał zgodę na transakcję pomiędzy Grupą Vectra a Polskim Światłowodem Otwartym. Przedmiotem transakcji jest sprzedaż całości udziałów w spółce zależnej Elsat do Polskiego Światłowodu Otwartego. Vectra zachowa długoterminowe prawo do dalszego korzystania z sieci. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 21 LIS 2025
1
O planach Vectry, dotyczących sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej Elsat, głośno było kilka miesięcy temu, gdy operator ujawnił swoje zamiary. Do ich realizacji wymagana była jednak zgoda UOKiK, która ostatecznie została wydana. Decyzja regulatora otwiera drogę do finalizacji umowy, która zdaniem Vectry zwiększy konkurencyjność na polskim rynku telekomunikacyjnym, przyczyniając się do rozwoju modelu otwartych sieci światłowodowych.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jak wyjaśnia Vectra, transakcja obejmie sieć docierającą do około 2,3 mln domostw. Jest to część lokalnej infrastruktury dostępowej Grupy, przeniesiona do spółki Elsat i pokrywająca się częściowo z zasięgiem sieci Polskiego Światłowodu Otwartego. Tę ostatnią spółkę współtworzy z kolei operator sieci Play (50% udziałów). 

Sprzedaż Elsatu ma umożliwić Vectrze realizację jej inwestycyjnych założeń. Grupa planuje skoncentrować się na modernizacji swojej sieci dostępowej (obejmującej po transakcji ok. 2 mln gospodarstw) do standardu FTTH, a także na rozbudowie ogólnokrajowej sieci szkieletowej o długości ok. 10 tys. kilometrów. W planach jest także rozwój infrastruktury dla klientów biznesowych. Działania te będą realizowane w ramach spółki infrastrukturalnej (hurtowej) Multimedia Sp. z o.o. Natomiast Vectra S.A. będzie kontynuować działalność detaliczną, koncentrując się na usługach dla konsumentów. 

Grupa Vectra podaje, że zainwestowała dotychczas blisko 6 miliardów złotych w budowę sieci obejmującej ponad 4,2 miliona gospodarstw domowych, tworząc od podstaw jedną z dwóch największych infrastruktur światłowodowych w Polsce. Operator zbliża się do celu pokrycia 10 milionów gospodarstw domowych – poprzez własną infrastrukturę oraz partnerstwa z operatorami otwartych sieci.

Jak podkreśla Vectra, z perspektywy klientów transakcja nic nie zmieni. Usługi będą świadczone przez operatora w takim samym zakresie jak dotychczas.

światłowod uokik vectra Elsat Polski Światłowód Otwarty
Zródła zdjęć: OleksSH / Shutterstock
Źródła tekstu: Vectra