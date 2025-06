Vectra sprzedaje sieć. Wielka zmiana na rynku Internetu

Od 2021 roku z powodzeniem rozszerzamy zasięg naszej działalności. Zawarliśmy szereg umów dostępowych, umożliwiających nam świadczenie usług, z innymi otwartymi sieciami hurtowymi, m. in. ze Światłowód Inwestycje, Fiberhost, Tauron, Nexera czy Orange. Wkrótce podpiszemy również taką umowę z PŚO. Co ważne dla naszych klientów nic się nie zmieni, będą oni mogli dalej korzystać z usług Vectry dostępnych na części sieci, której dotyczy transakcja. W efekcie umożliwi nam to spełnienie naszego celu strategicznego – dotarcie do ponad 10 milionów gospodarstw domowych w całym kraju. Równolegle stale ulepszamy ofertę produktową – tutaj więcej szczegółów będę mógł przedstawić w nadchodzących tygodniach.

Paweł Dlouchy, prezes Vectra S.A.