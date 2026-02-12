Wiadomości

Pełny zasięg na ekranie bywa mylący. Play wyjaśnia

Wielu użytkowników smartfonów doświadcza sytuacji, w której wskaźnik zasięgu pokazuje pełną moc, a mimo to Internet nie działa. Play wyjaśnił techniczne powody tego zjawiska i wskazał na istotne różnice w parametrach sieci.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:45
Dwa zupełnie różne parametry

Klienci sieci komórkowych często używają pojęć zasięgu i pojemności zamiennie. Są to jednak dwa odrębne aspekty techniczne, które decydują o jakości połączenia. Zasięg określa wyłącznie obszar geograficzny, na którym telefon może połączyć się ze stacją bazową operatora.

Kluczowym czynnikiem jest tutaj odległość od nadajnika oraz fizyczne przeszkody. Sygnał może być tłumiony przez góry, gęste lasy czy grube mury budynków. Istotna jest także częstotliwość fal radiowych. Pasma niższe, w zakresie 700-900 MHz, lepiej przenikają przez przeszkody i docierają dalej niż pasma wysokie, w szczególności pasmo C (ok. 3,6 GHz).

Problem cyfrowej autostrady

Sytuacja, w której telefon pokazuje cztery kreski, a transmisja danych jest niemożliwa, wynika z wyczerpania pojemności sieci. Parametr ten określa, ile urządzeń stacja bazowa może obsłużyć w tym samym czasie przy zachowaniu odpowiedniej prędkości. Play porównuje tę infrastrukturę do autostrady.

Zasięg oznacza tylko tyle, że droga istnieje. Pojemność to liczba dostępnych pasów ruchu. Nawet szeroka autostrada korkuje się, gdy wjedzie na nią zbyt wiele samochodów. Podobnie dzieje się z siecią w miejscach zatłoczonych, takich jak stadiony, galerie handlowe czy imprezy masowe. Stacja bazowa jest wtedy przeciążona liczbą użytkowników, mimo że sygnał radiowy pozostaje silny.

Metody zwiększania przepustowości

Operatorzy stosują różne metody walki z przeciążeniami sieci. Podstawowym działaniem jest budowa nowych stacji bazowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu, co fizycznie zagęszcza sieć. Równie ważne jest wdrażanie nowych technologii.

Kluczową rolę odgrywa agregacja pasm, czyli łączenie różnych częstotliwości w celu uzyskania szerszego kanału transmisji. Nowoczesne sieci 5G wykorzystują także pojemne pasmo C. Pozwala to na obsługę znacznie większej liczby urządzeń jednocześnie, co eliminuje problem pozornego zasięgu bez dostępu do usług.

Zobacz: Bez zasięgu na Pol'and'Rock? Wystarczyło dobrze wybrać sieć

Internet Mobilny play telefonia komórkowa pojemność sieci zasięg play zasięg sieci komórkowej
Zródła zdjęć: Lech Okoń i Marian Szutiak / Telepolis.pl, Play
Źródła tekstu: Play