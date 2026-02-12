Pełny zasięg na ekranie bywa mylący. Play wyjaśnia

Dwa zupełnie różne parametry

Klienci sieci komórkowych często używają pojęć zasięgu i pojemności zamiennie. Są to jednak dwa odrębne aspekty techniczne, które decydują o jakości połączenia. Zasięg określa wyłącznie obszar geograficzny, na którym telefon może połączyć się ze stacją bazową operatora.

Dalsza część tekstu pod wideo

Kluczowym czynnikiem jest tutaj odległość od nadajnika oraz fizyczne przeszkody. Sygnał może być tłumiony przez góry, gęste lasy czy grube mury budynków. Istotna jest także częstotliwość fal radiowych. Pasma niższe, w zakresie 700-900 MHz, lepiej przenikają przez przeszkody i docierają dalej niż pasma wysokie, w szczególności pasmo C (ok. 3,6 GHz).

Problem cyfrowej autostrady

Sytuacja, w której telefon pokazuje cztery kreski, a transmisja danych jest niemożliwa, wynika z wyczerpania pojemności sieci. Parametr ten określa, ile urządzeń stacja bazowa może obsłużyć w tym samym czasie przy zachowaniu odpowiedniej prędkości. Play porównuje tę infrastrukturę do autostrady.

Zasięg oznacza tylko tyle, że droga istnieje. Pojemność to liczba dostępnych pasów ruchu. Nawet szeroka autostrada korkuje się, gdy wjedzie na nią zbyt wiele samochodów. Podobnie dzieje się z siecią w miejscach zatłoczonych, takich jak stadiony, galerie handlowe czy imprezy masowe. Stacja bazowa jest wtedy przeciążona liczbą użytkowników, mimo że sygnał radiowy pozostaje silny.

Metody zwiększania przepustowości

Operatorzy stosują różne metody walki z przeciążeniami sieci. Podstawowym działaniem jest budowa nowych stacji bazowych w miejscach o dużym natężeniu ruchu, co fizycznie zagęszcza sieć. Równie ważne jest wdrażanie nowych technologii.