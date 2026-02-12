Wiadomości

Koniec YouTube i WhatsApp w Rosji. To decyzja tamtejszych władz

Rosja podjęła decyzję o zablokowaniu swoim obywatelom dostępu do YouTube i WhatsApp. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:44
1
Blokada została wprowadzona wczoraj, czyli 11 lutego. Domeny whatsapp.com i youtube.com zostały usunięte z Narodowego Systemu Nazw Domenowych (NSDI). Zniknęły także z podległych rządowi DNS-ów. 

Rosja blokuje WhatsApp i YouTube

Teoretycznie nie powinno to stanowić większego problemu. Teoretycznie użytkownicy mogliby bez większych trudności zmienić DNS na inny niż państwowy. Rzecz w tym, że rosyjskie prawo narzuca operatorom sieci internetowej korzystanie wyłącznie z państwowych DNS-ów, oraz blokowanie pozostałych. Oczywiście pozostają jeszcze VPN-y. Jednak w ich przypadku również Rosja dąży do ich zablokowania i to z dość dużymi sukcesami. 

Oznacza to, że bardziej zaawansowani użytkownicy mogą być w stanie ominąć blokady nałożone przez państwo, jednak dla przeciętnego Rosjanina YouTube i WhatsApp przestały już funkcjonować. 

Wedle dość wiarygodnych spekulacji działania te mają przynajmniej dwa cele. Po pierwsze, odcięcie ludzi od formy komunikacji, która utrudnia inwigilację tamtejszym władzom, oraz ograniczenie im dostępu do informacji z zewnątrz. WhatsApp wydał w tej sprawie następujące oświadczenie w dwóch językach: po angielsku i rosyjsku:

Dziś rosyjski rząd podjął próbę całkowitego zablokowania WhatsAppa, aby skłonić ludzi do korzystania z państwowej aplikacji inwigilacyjnej. Próba odcięcia ponad 100 milionów użytkowników od prywatnej i bezpiecznej komunikacji to krok wstecz, który może prowadzić wyłącznie do zmniejszenia bezpieczeństwa ludzi w Rosji.

telepolis
Zródła zdjęć: Primakov / Shutterstock
Źródła tekstu: WhatsApp / X, RMF24, własne