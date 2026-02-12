Koniec YouTube i WhatsApp w Rosji. To decyzja tamtejszych władz

Blokada została wprowadzona wczoraj, czyli 11 lutego. Domeny whatsapp.com i youtube.com zostały usunięte z Narodowego Systemu Nazw Domenowych (NSDI). Zniknęły także z podległych rządowi DNS-ów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rosja blokuje WhatsApp i YouTube

Teoretycznie nie powinno to stanowić większego problemu. Teoretycznie użytkownicy mogliby bez większych trudności zmienić DNS na inny niż państwowy. Rzecz w tym, że rosyjskie prawo narzuca operatorom sieci internetowej korzystanie wyłącznie z państwowych DNS-ów, oraz blokowanie pozostałych. Oczywiście pozostają jeszcze VPN-y. Jednak w ich przypadku również Rosja dąży do ich zablokowania i to z dość dużymi sukcesami.

Oznacza to, że bardziej zaawansowani użytkownicy mogą być w stanie ominąć blokady nałożone przez państwo, jednak dla przeciętnego Rosjanina YouTube i WhatsApp przestały już funkcjonować.

Wedle dość wiarygodnych spekulacji działania te mają przynajmniej dwa cele. Po pierwsze, odcięcie ludzi od formy komunikacji, która utrudnia inwigilację tamtejszym władzom, oraz ograniczenie im dostępu do informacji z zewnątrz. WhatsApp wydał w tej sprawie następujące oświadczenie w dwóch językach: po angielsku i rosyjsku: