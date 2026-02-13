Unia dojeżdża Temu, Aliexpress i Shein. Koniec z taniochą

Rada Unii Europejskiej poinformowała o zatwierdzeniu nowych przepisów o należnościach celnych za produkty wwożone na teren Unii w małych paczkach. To uderzenie w chińskie platformy sprzedaży internetowej - Temu, Shein i Aliexpress. Bruksela uznała, że nie pobieranie opłat za paczki o wartości do 150 euro powodowało nieuczciwą konkurencję wobec lokalnych sprzedawców.

Ponieważ światowy handel elektroniczny rozwija się dynamicznie, unijne przepisy celne muszą nadążać za zmianami. Zniesienie zwolnienia dla małych paczek nieprzystającego do obecnych realiów pomoże wesprzeć unijne przedsiębiorstwa i utrudni działanie nieuczciwym sprzedawcom. Teraz musimy poczynić zdecydowane postępy w ogólnej reformie celnej. Jest to bowiem kluczowy element działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności i bezpieczeństwa UE. powiedział Makis Kerawnos, minister finansów Cypru.

Do tej pory paczki o wartości do 150 euro było zwolnione z opłat celnych. Jednak z tym już koniec. Od 1 lipca 2026 roku od każdej takiej przesyłki będzie pobierana dodatkowa opłata w wysokości 3 euro.

Przepisy będą obowiązywać do 1 lipca 2028 roku, chociaż okres ten może zostać przedłużony. Po tym czasie uruchomione zostanie unijne centrum danych celnych, a tymczasowa stawka zostanie zastąpiona taryfami celnymi.