Gdzie się ukryć? Państwo udostępnia internetową mapę schronów

Czy wiesz, gdzie znajduje się Twój najbliższy schron? Dzięki rządowemu serwisowi Gdzie się Ukryć? możesz to sprawdzić bez wychodzenia z domu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stworzyło serwis gdziesieukryc.pl, którego celem jest wyświetlanie schronów w naszej okolicy. Co więcej, nie tylko widzimy je na mapie, ale także pozwala do nich nawigować. Oczywiście warto się zapoznać z tymi miejscami już teraz, aby w przypadku konieczności ewakuacji nie działać na oślep. Co, jednak jeśli tego nie zrobimy lub znajdujemy się poza miejscem zamieszkania i dojdzie do sytuacji, w której potrzebna jest nam mapa schronów, a internet nie będzie działał? Otóż serwis ten pozwala na pobranie jego kopii offline, ponieważ działa on jak typowa aplikacja webowa. Postanowiłem więc sprawdzić, ile jest on wart.

Gdzie się ukryć?

Strona ta ewidentnie została zaprojektowana z myślą o smartfonach. Na komputerach osobistych wygląda ona po prostu źle, co możecie zobaczyć poniżej. Jeszcze gorzej wypada fakt, że przy wejściu w swoją lokalizację przez Chrome nie widzę żadnych schronów.

Dopiero na Safari strona działa poprawnie i wyświetla lokalizacje, w których teoretycznie można się ukryć, będąc w mojej okolicy.

Tu podkreślę, że korzystam z macOS. Poprosiłem Damiana o pomoc, aby sprawdził u siebie pod Windows 11 i Edge, jednak również nie widzi on u siebie schronów w swojej okolicy. Podobnie sytuacja wygląda u innego znajomego, który z kolei nie widzi ich ani na Safari w macOS, ani na swoim smartfonie, chociaż mieszka w znacznie większym mieście, niż Lublin. Z kolei bez problemu może on znaleźć schrony w Lublinie. To pokazuje, że serwis jest bardzo kapryśny i wciąż nie działa tak, jak powinien.

To duży problem, ponieważ od stron tego typu oczekujemy niezawodności, a nie problemów. Pamiętajmy jednak, że wciąż jest on w fazie testów i, mimo że teoretycznie już działa, to Ministerstwo wciąż go oficjalnie nie ogłosiło. 

Czy coś nam grozi?

No dobrze, ale dlaczego ta aplikacja w ogóle powstała? Czy coś nam grozi? Prawda jest taka, że władza w Polsce przez ostatnie dziesięciolecia zaniedbała kwestie bezpieczeństwa. Schrony, zapasy, maski przeciwgazowe... każdy z tych elementów został zostawiony samemu sobie. Natomiast każde państwo powinno przygotowywać obywateli na najczarniejszy scenariusz, nawet jeśli ten jest mało realny. Tym samym serwis ten jest krokiem w bardzo dobrą stronę z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa, a nie sygnałem, że coś nam grozi. 

