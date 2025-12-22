Gdzie się ukryć? Państwo udostępnia internetową mapę schronów

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji stworzyło serwis gdziesieukryc.pl, którego celem jest wyświetlanie schronów w naszej okolicy. Co więcej, nie tylko widzimy je na mapie, ale także pozwala do nich nawigować. Oczywiście warto się zapoznać z tymi miejscami już teraz, aby w przypadku konieczności ewakuacji nie działać na oślep. Co, jednak jeśli tego nie zrobimy lub znajdujemy się poza miejscem zamieszkania i dojdzie do sytuacji, w której potrzebna jest nam mapa schronów, a internet nie będzie działał? Otóż serwis ten pozwala na pobranie jego kopii offline, ponieważ działa on jak typowa aplikacja webowa. Postanowiłem więc sprawdzić, ile jest on wart.

Gdzie się ukryć?

Strona ta ewidentnie została zaprojektowana z myślą o smartfonach. Na komputerach osobistych wygląda ona po prostu źle, co możecie zobaczyć poniżej. Jeszcze gorzej wypada fakt, że przy wejściu w swoją lokalizację przez Chrome nie widzę żadnych schronów.

Dopiero na Safari strona działa poprawnie i wyświetla lokalizacje, w których teoretycznie można się ukryć, będąc w mojej okolicy.

Tu podkreślę, że korzystam z macOS. Poprosiłem Damiana o pomoc, aby sprawdził u siebie pod Windows 11 i Edge, jednak również nie widzi on u siebie schronów w swojej okolicy. Podobnie sytuacja wygląda u innego znajomego, który z kolei nie widzi ich ani na Safari w macOS, ani na swoim smartfonie, chociaż mieszka w znacznie większym mieście, niż Lublin. Z kolei bez problemu może on znaleźć schrony w Lublinie. To pokazuje, że serwis jest bardzo kapryśny i wciąż nie działa tak, jak powinien.

To duży problem, ponieważ od stron tego typu oczekujemy niezawodności, a nie problemów. Pamiętajmy jednak, że wciąż jest on w fazie testów i, mimo że teoretycznie już działa, to Ministerstwo wciąż go oficjalnie nie ogłosiło.

Czy coś nam grozi?