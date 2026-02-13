Setki milionów euro na ochronę podwodnego Internetu

Plan dla kluczowej infrastruktury

Podwodne kable przesyłają niemal cały ruch internetowy między kontynentami. Infrastruktura ta jest jednak bardzo podatna na uszkodzenia. Ostatnie lata pokazały wyraźny wzrost ryzyka sabotażu i przypadkowych awarii.

Unijne władze w Brukseli postanowiły działać. Nowe przepisy UE mają poprawić bezpieczeństwo fizyczne tych sieci. Obejmują one listę priorytetowych inwestycji oraz zestaw narzędzi, znany jako Cable Security Toolbox.

Pieniądze na nowe technologie

Unia Europejska uruchomiła specjalne fundusze wspierające ten cel. W tym roku udostępniono 60 milionów euro (ok. 250 mln zł) na sprzęt do szybkiej naprawy uszkodzonych połączeń. Kolejne 20 milionów euro (84 mln zł) trafi na systemy monitorowania dna morskiego.

Narzędzia te pomogą w szybkim wykrywaniu zagrożeń. Przez najbliższe dwa lata Komisja wyda jeszcze 267 milionów euro (1,12 mld zł) na realizację najważniejszych projektów. Wytypowano już 13 takich kluczowych inwestycji w Europie.

Bazy naprawcze na Morzu Bałtyckim

Bazy ze sprzętem naprawczym powstaną w wybranych portach i stoczniach. Pozwoli to na błyskawiczną interwencję w przypadku zerwania połączenia.