Wiadomości

Oszukali setki Polaków na sprzedaży elektroniki. Policja rozbiła grupę

Zakupy w niszowych i nieznanych sklepach internetowych mogą się skończyć w naprawdę nieprzyjemny sposób, o czym przekonało się ponad 1000 osób w Polsce. Natomiast prowadzenie fałszywych sklepów to również nie popłaca, o czym przekonali się mężczyźni prowadzący ten niecny proceder.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:18
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Oszukali setki Polaków na sprzedaży elektroniki. Policja rozbiła grupę

Policja z Łomży i Białegostoku rozbiła grupę przestępczą, która w okresie od listopada 2017 do lutego 2018 prowadziła fałszywe sklepy internetowe, które oferowały elektronikę, AGD, oraz elektronarzędzia. Te wyglądały na profesjonalne witryny i oferowały produkty w dość atrakcyjnych cenach. Jednak po zakupie kontakt nagle się urywał, a zakupiony towar nigdy nie trafiał do klientów. 

Dalsza część tekstu pod wideo
Kupuj tylko w sprawdzonych sklepach Aby uniknąć takich sytuacji

Fałszywe sklepy internetowe

Mowa tu o oszustwie na naprawdę szeroką skalę. Liczba ofiar przekracza 1000 osób, natomiast wyłudzona kwota to ponad 650 tysięcy złotych. W proceder było zaangażowanych 3 mężczyzn. Co ciekawe, jeden z nich został aresztowany we Włoszech, skąd został przekazany polskim służbom. Z kolei zaraz po aresztowaniu jeden z jego wspólników sam się oddał w ręce władz. Trzeci z przestępców wciąż jest poszukiwany.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon ZTE Blade V70 Vita 4/256GB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon ZTE Blade V70 Vita 4/256GB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
379 zł - najniższa cena
Kup teraz 379 zł
Smartfon OPPO A6x 4/128GB 6.75" 120Hz Niebieski
Smartfon OPPO A6x 4/128GB 6.75" 120Hz Niebieski
0 zł
499 zł - najniższa cena
Kup teraz 499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Niebieski SM-S938
Smartfon SAMSUNG Galaxy S25 Ultra 5G 12/512GB 6.9" 120Hz Niebieski SM-S938
0 zł
5999 zł - najniższa cena
Kup teraz 5999 zł
Advertisement
Kupuj tylko w sprawdzonych sklepach Aby uniknąć takich sytuacji

Mężczyźni usłyszeli 2138 zarzutów. Wśród nich znajdziemy oszustwa internetowe, posługiwanie się cudzymi danymi, oraz pranie pieniędzy. Obydwaj przyznali się do winy. Grozi im do 8 lat więzienia. 

Image
telepolis
elektronika policja Oszuści
Zródła zdjęć: FotoDax / Shutterstock.com
Źródła tekstu: RMF24, Policja