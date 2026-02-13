Oszukali setki Polaków na sprzedaży elektroniki. Policja rozbiła grupę

Policja z Łomży i Białegostoku rozbiła grupę przestępczą, która w okresie od listopada 2017 do lutego 2018 prowadziła fałszywe sklepy internetowe, które oferowały elektronikę, AGD, oraz elektronarzędzia. Te wyglądały na profesjonalne witryny i oferowały produkty w dość atrakcyjnych cenach. Jednak po zakupie kontakt nagle się urywał, a zakupiony towar nigdy nie trafiał do klientów.

Fałszywe sklepy internetowe

Mowa tu o oszustwie na naprawdę szeroką skalę. Liczba ofiar przekracza 1000 osób, natomiast wyłudzona kwota to ponad 650 tysięcy złotych. W proceder było zaangażowanych 3 mężczyzn. Co ciekawe, jeden z nich został aresztowany we Włoszech, skąd został przekazany polskim służbom. Z kolei zaraz po aresztowaniu jeden z jego wspólników sam się oddał w ręce władz. Trzeci z przestępców wciąż jest poszukiwany.