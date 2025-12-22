Oppo Find X9 Ultra nadchodzi. Konkurencja ma się czego bać

Oppo Find X9 Ultra nadchoddzi

Oppo nie zwalnia tempa i już planuje premierę swojego kolejnego "super-flagowca". Model Find X9 Ultra ma zadebiutować w kwietniu 2026 roku. Jeśli wierzyć najnowszym informacjom, konkurencja ma powody do niepokoju. Inni producenci będą musiały się mocno postarać, by dotrzymać mu kroku.

Aparat, który widzi więcej niż inne

Największą nowością będą dwa aparaty o rozdzielczości 200 Mpix każdy. Główny sensor ma zbierać więcej światła niż stosowane obecnie matryce jednocalowe. To odważna zapowiedź. Obiecuje ona genialne zdjęcia nocne i ogromną szczegółowość. Drugie "oczko" 200 Mpix to teleobiektyw peryskopowy o poprawionej czułości.

To jednak nie wszystko, co znajdziemy na "pleckach" urządzenia. Oppo dorzuci jeszcze jeden teleobiektyw 50 Mpix z 10-krotnym zoomem optycznym. System ma oferować natywną ogniskową 230 mm (po przeliczeniu na pełną klatkę). Cyfrowo rozszerzymy ją do 460 mm bez widocznej straty jakości. Dla fanów fotografii mobilnej może to brzmieć to jak spełnienie marzeń.

Wydajność i bateria bez kompromisów

Oppo Find X9 Ultra nie będzie tylko aparatem z funkcją dzwonienia. Pod maską znajdziemy układ Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. To obecnie najmocniejszy SoC, jaki trafia do telefonów. Urządzenie ma działać błyskawicznie i radzić sobie z każdą grą i najbardziej wymagającą aplikacją.

Dobrze się prezentuje również pojemność akumulatora. Przecieki mówią o ogniwie większym niż 7000 mAh. Taka wartość staje się nowym standardem u chińskich producentów. Apple i Samsung zostają pod tym względem daleko w tyle. Taka bateria powinna spokojnie wystarczyć na dwa dni intensywnej pracy bez ładowarki.

Jest tylko jeden poważny problem

Na papierze Find X9 Ultra wygląda jak smartfon idealny. Jest jednak pewien haczyk. Może on zepsuć humory polskim klientom. Modele z serii Ultra firmy Oppo rzadko opuszczają rynek chiński. Kupno tego telefonu w Europie może wymagać importu na własną rękę.

Wiąże się to z brakiem pełnej polskiej lokalizacji systemu. Często pojawiają się też problemy z gwarancją. Mimo to fani technologii na pewno będą go śledzić z zapartym tchem. Jeśli Oppo dowiezie te obietnice, rok 2026 w świecie smartfonów będzie bardzo ciekawy.

