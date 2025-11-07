Sprzęt

ID-Cooling z nowym chłodzeniem. To ideał dla małych PC

Dostaliśmy kolejny dowód na to, że mniejsi producenci lepiej wsłuchują się w potrzeby rynku. Tym razem przygotowano coś dla fanów Small Form Factor.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:45
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ID-Cooling z nowym chłodzeniem. To ideał dla małych PC

W obecnych czasach małe zestawy komputerowe (tzw. ITX lub SFF) potrafią zaoferować taką samą wydajność i funkcjonalność co pełnowymiarowy PC. Niestety, są one droższe i wymagają dobrego dopasowania wszystkich podzespołów. Na szczęście chińska firma ID-Cooling rozszerzyła właśnie swoje portfolio o nowe, tanie i kompaktowe coolery CPU.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pełna kompatybilność zarówno z AMD, jak i Intelem

Model ID-Cooling IS-53-XT ma wymiary 94 x 94 x 53 milimetrów oraz masę 380 gramów. Tym samym sprawdzi się w wąskich/niskich obudowach i nie będzie kolidował z radiatorami na VRM płyty głównej czy modułami RAM.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Wentylator ENDORFY Fluctus 120 PWM
Wentylator ENDORFY Fluctus 120 PWM
0 zł
54.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 54.99 zł
Wentylator ARCTIC P12 Pro A-RGB Biały
Wentylator ARCTIC P12 Pro A-RGB Biały
0 zł
49.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Wentylator NOCTUA NF-S12B Redux-700
Wentylator NOCTUA NF-S12B Redux-700
0 zł
59.89 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.89 zł
Advertisement

Postawiono tutaj na cztery 6-milimetrowe ciepłowody, miedzianą podstawę oraz jeden wentylator 92-milimetrowy. Jest to jednostka pracująca z prędkością do 3000 RPM, przy przepływie powietrza do 47,5 CFM, ciśnieniu do 2,4 mmH2O oraz deklarowanej kulturze pracy do 33,2 dB(A).

ID-Cooling z nowym chłodzeniem. To ideał dla małych PC

Wspierane są nowsze i starsze procesory, a dokładniej gniazda AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1851, 1700, 1200 i 115x. Producent obiecuje obsługę CPU o TDP do 120 W, ale z naszego doświadczenia zdecydowanie lepiej ograniczyć się do modeli 65-95 W i/lub postawić na undervolting.

ID-Cooling IS-53-XT wyceniono na 35 dolarów, co w Polsce powinno oznaczać około 159 złotych. Chłodzenie lada moment trafi do sprzedaży i dostępne będzie na platformie Amazon, Aliexpress oraz w wybranych sklepach.

ID-Cooling z nowym chłodzeniem. To ideał dla małych PC
Image
telepolis
amd Intel chłodzenie procesora itx SFF ID-Cooling ID-Cooling IS-53-XT
Zródła zdjęć: ID-Cooling
Źródła tekstu: ID-Cooling, oprac. własne