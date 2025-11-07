ID-Cooling z nowym chłodzeniem. To ideał dla małych PC

W obecnych czasach małe zestawy komputerowe (tzw. ITX lub SFF) potrafią zaoferować taką samą wydajność i funkcjonalność co pełnowymiarowy PC. Niestety, są one droższe i wymagają dobrego dopasowania wszystkich podzespołów. Na szczęście chińska firma ID-Cooling rozszerzyła właśnie swoje portfolio o nowe, tanie i kompaktowe coolery CPU.

Pełna kompatybilność zarówno z AMD, jak i Intelem

Model ID-Cooling IS-53-XT ma wymiary 94 x 94 x 53 milimetrów oraz masę 380 gramów. Tym samym sprawdzi się w wąskich/niskich obudowach i nie będzie kolidował z radiatorami na VRM płyty głównej czy modułami RAM.

Postawiono tutaj na cztery 6-milimetrowe ciepłowody, miedzianą podstawę oraz jeden wentylator 92-milimetrowy. Jest to jednostka pracująca z prędkością do 3000 RPM, przy przepływie powietrza do 47,5 CFM, ciśnieniu do 2,4 mmH 2 O oraz deklarowanej kulturze pracy do 33,2 dB(A).

Wspierane są nowsze i starsze procesory, a dokładniej gniazda AMD AM5 i AM4 oraz Intel LGA 1851, 1700, 1200 i 115x. Producent obiecuje obsługę CPU o TDP do 120 W, ale z naszego doświadczenia zdecydowanie lepiej ograniczyć się do modeli 65-95 W i/lub postawić na undervolting.