Sprzęt

Za ten sprzęt z Action sąsiedzi cię pokochają. O ile dołączą

Grudzień to czas spotkań z bliskimi i hucznych imprez. Wiele osób szuka teraz ciekawych gadżetów w niskich cenach. Action przygotował właśnie ofertę, która idealnie wpisuje się w ten klimat.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:41
0
Imprezowy hit za mniej niż 80 złotych

W sklepach Action pojawiła się nowa promocja tygodnia. Tym razem sieć stawia na rozrywkę w najlepszym wydaniu. Chodzi o zestaw karaoke znanej marki Fresh ’n Rebel. Sprzęt kosztuje teraz tylko 78,95 zł. To o 10% mniej niż dotychczas.

Dalsza część tekstu pod wideo

Urządzenie ma moc 20 watów. Powinno to w zupełności wystarczy, aby nagłośnić salon podczas domówki. Sprzęt wygląda nowocześnie i jest dostępny w trzech kolorach. Możesz wybrać wersję czarną, różową lub białą. Każda z nich prezentuje się bardzo stylowo.

Dwa mikrofony to podwójna zabawa

Największym plusem tego zestawu są dwa mikrofony w komplecie. Nie musisz dokupować niczego osobno. Możecie śpiewać ulubione piosenki w duecie. Producent zadbał też o 6 różnych efektów dźwiękowych. Możecie zmieniać swój głos i bawić się brzmieniem.

Zestaw działa bezprzewodowo dzięki technologii Bluetooth 5.4. Połączysz go ze smartfonem w kilka sekund. Bateria wytrzymuje nawet 10 godzin ciągłej zabawy. Oznacza to, że muzyka nie zamilknie przed końcem imprezy.

Kompaktowy i mobilny

Zestaw Fresh ’n Rebel jest bardzo lekki. Bez problemu zabierzesz go do znajomych lub na wyjazd. W pudełku znajdziesz też kabel do ładowania. Może to świetny pomysł na prezent lub wyposażenie na Sylwestra.

Promocja startuje 24 grudnia 2025 roku i potrwa do 30 grudnia. Warto się pospieszyć, bo takie okazje szybko znikają z półek. Produkty znajdziesz w alejce z multimediami.

