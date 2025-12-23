Rozrywka

Finałowy zwiastun 4. sezonu hitu HBO. Walka o władzę nabiera rumieńców

HBO Max właśnie wrzucił do sieci finałowy zwiastun swojego wielkiego hitu "Branża". Wielu widzów już przebiera nóżkami i nie może się doczekać daty premiery w serwisie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:53
Finałowy zwiastun 4. sezonu serialu "Branża"

Przypominamy, że premiera nowego sezonu została zaplanowana na 12 stycznia 2026. A jest to ten rodzaj premiery, której nie warto przegapić - to już czwarta odsłona serialu HBO Max, którą pokochał cały świat. Panie i Panowie, nadchodzi "Branża 4", a wraz z nią pora na oficjalny finałowy zwiastun.

Dalsza część tekstu pod wideo

Trailer ten dostarcza fanom serii, kolejnej porcji nowych wrażeń, szczególnie w kontekście relacji Henry'ego Macka (większość z nas kojarzy Kita Haringtona z roli Johna Snowa z "Gry o tron") oraz Yasmin (w tej roli Marisa Abela). 

"Branża" na co mamy się naszykować?

Na to co zawsze - walkę o władzę, intrygi i szybkie zwroty akcji. To serial, który ukazuje dość dosadny, ale też i oryginalny obraz walki o władzę. Przedstawicielki Pierpoint, Harper i Yasmin, zostają po raz kolejny wciągnięte w niebezpieczną grę kotka i myszki, tym razem na globalną skalę. Nowym graczem okaże się firma z sektora technologii finansowych. W międzyczasie Yasmin stara się poukładać swoje relacje z ukochanym, aczkolwiek ekscentrycznym Sir Henrym Mackiem. Harper z kolei spotyka na swojej drodze postać enigmatycznego dyrektora Whitneya Halberstrama i wchodzi z nim w dość pokręconą relację. 

Branża - premiera 4. sezonu odbędzie się 11 stycznia (w Polsce 12 stycznia) na HBO. 

