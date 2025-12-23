Zaczynają się problemy z gwarancją. Producenci odsyłają wydmuszki

Z tygodnia na tydzień ceny pamięci RAM rosną coraz bardziej, pokonując kolejne granice absurdu. Obecnie w Polsce za podstawowy zestaw DDR5 o pojemności 32 GB zapłacimy już co najmniej 1500 złotych. Sytuacja wygląda identycznie na całym świecie, a wszystko to ze względu na szaleństwo na AI i powstające centra danych. To niestety przyciąga oszustów, ale problemy pojawiają się też odsyłając moduły na gwarancję.

Jest źle, ale będzie jeszcze gorzej

Użytkowników Reddita opisał swoje przeżycia z serwisem firmy Corsair. Gdy jego zestaw 96 GB (2x 48 GB) zaczął szwankować, postanowił go reklamować. Wysłał go na gwarancję i niedługo później odesłano mu nowy komplet. Jednak już na pierwszy rzut oka coś się nie zgadzało - pamięci były wyższe, a piny wyglądały "dziwnie", bo było ich znacznie mniej niż zwykle.

Okazało się, że zamiast normalnych pamięci RAM dostał zestaw "Light Enhancement Kit". Czyli puste PCB z radiatorami i podświetleniem RGB LED, używane w pokazowych PC czy u osób, które chcą wypełnić wszystkie sloty na płycie głównej. Różnica w cenie jest kolosalna - jego zestaw 96 GB kosztuje aktualnie około 4999 złotych, a "wydmuszki" tylko 169 złotych.

Na szczęście sytuacją zainteresował się ktoś w firmie i skontaktowano się z nim by wyjaśnić sprawę. Ale takiego szczęścia nie ma inny redditor. On co prawda nie reklamował, a kupił na Amazonie nowy zestaw Corsair Dominator Titanium DDR5 96 GB. W opakowaniu również znalazł "Light Enhancement Kit". I z tego co donosi, na reakcję sprzedawcy w sprawie reklamacji czeka już od 3 tygodni - bez odzewu.