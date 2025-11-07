T-Mobile rozdał smartfony. Nagrodzone hasła już na billboardach

We wrześniu T-Mobile zaprosił Polki i Polaków do wspólnej zabawy, w której każdy mógł podzielić się swoimi pomysłami na hasła pokazujące, jak ważna i jednocześnie prosta może być codzienna komunikacja. Spośród tysięcy zgłoszeń, które odpowiadały na pytanie „Jaki jest Twój sposób na prostą komunikację w rodzinie?” operator wyłonił 10 propozycji, które już pojawiły się na billboardach w całej Polsce.