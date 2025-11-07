Wiadomości

T-Mobile rozdał smartfony. Nagrodzone hasła już na billboardach

T-Mobile ogłosił wyniki konkursu na hasła, które miało zachęcać do burzenia barier międzyludzkich i rozmów w rodzinie. Nagrodzone hasła trafiły na billboardy w wybranych miastach Polski.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
15:34
We wrześniu T-Mobile zaprosił Polki i Polaków do wspólnej zabawy, w której każdy mógł podzielić się swoimi pomysłami na hasła pokazujące, jak ważna i jednocześnie prosta może być codzienna komunikacja. Spośród tysięcy zgłoszeń, które odpowiadały na pytanie „Jaki jest Twój sposób na prostą komunikację w rodzinie?” operator wyłonił 10 propozycji, które już pojawiły się na billboardach w całej Polsce.

Prawdziwa bliskość rodzi się nie z technologii, ale właśnie rozmowy. W codziennym biegu łatwo o tym zapomnieć, ograniczając się do prostych, krótkich komunikatów. Dlatego właśnie zorganizowaliśmy konkurs, w którym przypominamy o tym, że czasem warto zwolnić i znaleźć czas na dłuższą pogawędkę

– wyjaśnia ideę konkursu operator.

Oto lista 10 nagrodzonych haseł:

  • Rozmowa zamienia cztery ściany w dom
  • Prosta komunikacja? W poznaniu mówimy bez owijania w rogala!
  • Bez rozmowy sygnał w rodzinie zanika
  • Najlepszy plan rodzinny? Rozmowa bez limitu
  • Rozmowa przy stole łączy serca mocniej niż najlepszy sygnał
  • Zgaś ekran, zapal domowe ognisko
  • Szczera rozmowa to najlepszy przepis na rodzinne ciepło
  • Najprostsze rozmowy to te, w których słyszymy siebie nawzajem
  • Rozmowa to kod dostępu do rodzinnego szczęścia
  • W rodzinie najlepszym abonamentem jest szczera rozmowa

Autorzy 10 wyróżnionych pomysłów otrzymali zestawy prezentowe, w skład których wchodzi najnowszy T Phone 3 5G 6/128GB wraz z akcesoriami – etui i słuchawkami ANC TWE 220. Zwycięskie hasła pojawiły się na billboardach w miastach w całej Polsce do 14 listopada. Kolejne 69 osób T-Mobile nagrodził zestawami upominkowymi.

Więcej informacji o konkursie znaleźć można na stronie: https://www.t-mobile.pl/c/burzymybariery.

telepolis
Zródła zdjęć: T-Mobile