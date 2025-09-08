T-Mobile burzy bariery i rozdaje smartfony. Wystartował nowy konkurs

T-Mobile ruszył z kolejną akcją z cyklu „Burzymy bariery”, ogłaszając konkurs „Rozmawiajmy”. Wystarczy wymyślić hasło, które później operator wykorzysta na billboardach. To już kolejna taka akcja T-Mobile, a poprzednia edycja, gdy operator pytał o hasła ze sposobami na burzenie barier międzyludzkich, okazała się sukcesem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwotnie na billboardach planowaliśmy umieścić trzy najciekawsze propozycje. Kreatywność uczestników jednak tak nas poruszyła, że ostatecznie pokazaliśmy na billboardach w całej Polsce aż dwadzieścia zgłoszeń. Jesteśmy przekonani, że i w tym przypadku nasi klienci pokażą drzemiącą w nich pomysłowość. Ciekawe, czym nas teraz zaskoczą – mówi Paulina Rekosz, Dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką i Customer Experience w T-Mobile.

Zasady konkursu są proste – wystarczy wymyślić hasło, które odpowiada na pytanie:

Jaki jest Twój sposób na prostą komunikację w rodzinie?

Liczy się oryginalność i pomysłowość, a odpowiedź nie może przekroczyć 80 znaków ze spacjami. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.t-mobile.pl/c/burzymybariery, a oprócz odpowiedzi należy wybrać miasto, w którym w razie wygranej pojawi się billboard z hasłem.

Jury konkursu wyłoni 100 zwycięzców – dla autorów 10 najwyżej ocenionych haseł przewidziano nagrody główne w postaci ekspozycji odpowiedzi na billboardzie oraz zestawu upominkowego obejmującego smartfon T Phone 3 5G (wersja 6/128 GB), silikonowe etui i słuchawki ANC TWE 220 o łącznej wartości 2184,13 zł. Pozostałych 90 nagrodzonych otrzyma zestawy upominkowe o wartości 250,44 zł.

T-Mobile podkreśla, że odpowiedzi nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, reklamowych (poza marką organizatora), naruszać prawa osób trzecich ani być stworzone przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji – takie zgłoszenia będą dyskwalifikowane.

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia konkursu, a laureaci otrzymają instrukcję odbioru nagrody drogą e-mailową. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 15 dni roboczych od spełnienia niezbędnych formalności. W razie ich niedopełnienia uczestnik traci prawo do nagrody.

Uczestnicy, zgłaszając się do konkursu, udzielają T-Mobile licencji na korzystanie z przesłanych odpowiedzi przez rok, w szczególności w celach marketingowych, w internecie i na materiałach drukowanych, bez podania danych osobowych na billboardach.

Konkurs już ruszył i potrwa do 28 września 2025 roku. Szczegóły w regulaminie i na stronie www.t-mobile.pl/c/burzymybariery.