T-Mobile burzy bariery i rozdaje smartfony. Wystartował nowy konkurs

T-Mobile ogłosił start konkursu „Rozmawiajmy”, w którym niewielkim wysiłkiem można zgarnąć smartfon T Phone 3 5G wraz z dodatkami. To jednak nie wszystko.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:13
T-Mobile ruszył z kolejną akcją z cyklu „Burzymy bariery”, ogłaszając konkurs „Rozmawiajmy”. Wystarczy wymyślić hasło, które później operator wykorzysta na billboardach. To już kolejna taka akcja T-Mobile, a poprzednia edycja, gdy operator pytał o hasła ze sposobami na burzenie barier międzyludzkich, okazała się sukcesem.

Pierwotnie na billboardach planowaliśmy umieścić trzy najciekawsze propozycje. Kreatywność uczestników jednak tak nas poruszyła, że ostatecznie pokazaliśmy na billboardach w całej Polsce aż dwadzieścia zgłoszeń. Jesteśmy przekonani, że i w tym przypadku nasi klienci pokażą drzemiącą w nich pomysłowość. Ciekawe, czym nas teraz zaskoczą

– mówi Paulina Rekosz, Dyrektorka Departamentu Zarządzania Marką i Customer Experience w T-Mobile.

 Zasady konkursu są proste – wystarczy wymyślić hasło, które odpowiada na pytanie: 

Jaki jest Twój sposób na prostą komunikację w rodzinie? 

Liczy się oryginalność i pomysłowość, a odpowiedź nie może przekroczyć 80 znaków ze spacjami. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.t-mobile.pl/c/burzymybariery, a oprócz odpowiedzi należy wybrać miasto, w którym w razie wygranej pojawi się billboard z hasłem.

Jury konkursu wyłoni 100 zwycięzców – dla autorów 10 najwyżej ocenionych haseł przewidziano nagrody główne w postaci ekspozycji odpowiedzi na billboardzie oraz zestawu upominkowego obejmującego smartfon T Phone 3 5G (wersja 6/128 GB), silikonowe etui i słuchawki ANC TWE 220 o łącznej wartości 2184,13 zł. Pozostałych 90 nagrodzonych otrzyma zestawy upominkowe o wartości 250,44 zł

T-Mobile podkreśla, że odpowiedzi nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, reklamowych (poza marką organizatora), naruszać prawa osób trzecich ani być stworzone przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji – takie zgłoszenia będą dyskwalifikowane. 

Wyniki zostaną ogłoszone w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia konkursu, a laureaci otrzymają instrukcję odbioru nagrody drogą e-mailową. Nagroda zostanie wysłana w ciągu 15 dni roboczych od spełnienia niezbędnych formalności. W razie ich niedopełnienia uczestnik traci prawo do nagrody.

Uczestnicy, zgłaszając się do konkursu, udzielają T-Mobile licencji na korzystanie z przesłanych odpowiedzi przez rok, w szczególności w celach marketingowych, w internecie i na materiałach drukowanych, bez podania danych osobowych na billboardach.

Konkurs już ruszył i potrwa do 28 września 2025 roku. Szczegóły w regulaminie i na stronie www.t-mobile.pl/c/burzymybariery.

T Phone 3
3 opinii
T Phone 3

T Phone 3
3 opinii
Ekran 6.60" IPS LCD
Pamięć RAM 6 GB
Procesor 2.4 GHz
Aparat 50 Mpix
Bateria 5000mAh
Pamięć wbudowana 128 GB
Zobacz więcej

Zródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: T-Mobile