BLIK zaatakowany przez hakerów. Kilka godzin walki

Downdetector na czerwono - nie dało się zapłacić

Od godziny 8 rano stopniowo rosły trudności w korzystaniu z usług BLIK, ze szczytem liczby zgłoszeń o godzinie 10. Obecnie liczba zgłoszeń już spada, a na profilach społecznościowych BLIK-a pojawiły się komunikaty. Pierwszy, o 10:09 informował jedynie o przejściowych trudnościach:

Jednak o 11:25, a więc godzinę po odparciu ataku, BLIK odsłonił karty. To był zewnętrzny atak DDoS. Zapewniono, że sytuacja wraca już do normy, natomiast nie została podana informacja, z jakich serwerów przeprowadzony został atak.

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to typ cyberataku polegający na przeciążeniu serwera, witryny lub usługi internetowej ogromną ilością żądań przychodzących jednocześnie z wielu źródeł. Celem atakującego jest uniemożliwienie autoryzowanym użytkownikom dostępu do danego serwisu.

Ministerstwo Cyfryzacji: To już regularne ataki