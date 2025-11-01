Płatności bezgotówkowe

BLIK zaatakowany przez hakerów. Kilka godzin walki

Spółka Polski Standard Płatności borykała się w sobotę od godzin porannych z problemami w dostępności usług. Jak się okazało popularny BLIK był ofiarą ataku hakerskiego typu DDoS.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 13:26
2
Telepolis.pl
Downdetector na czerwono - nie dało się zapłacić

Od godziny 8 rano stopniowo rosły trudności w korzystaniu z usług BLIK, ze szczytem liczby zgłoszeń o godzinie 10. Obecnie liczba zgłoszeń już spada, a na profilach społecznościowych BLIK-a pojawiły się komunikaty. Pierwszy, o 10:09 informował jedynie o przejściowych trudnościach:

Jednak o 11:25, a więc godzinę po odparciu ataku, BLIK odsłonił karty. To był zewnętrzny atak DDoS. Zapewniono, że sytuacja wraca już do normy, natomiast nie została podana informacja, z jakich serwerów przeprowadzony został atak.

Atak DDoS (Distributed Denial of Service) to typ cyberataku polegający na przeciążeniu serwera, witryny lub usługi internetowej ogromną ilością żądań przychodzących jednocześnie z wielu źródeł. Celem atakującego jest uniemożliwienie autoryzowanym użytkownikom dostępu do danego serwisu.

Ministerstwo Cyfryzacji: To już regularne ataki

Sytuację skomentował też na X Wicepremier i Minister Cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, który podkreślił, że tego typu ataki są w Polsce czymś regularnym, ale w większości przypadków nasze służby sobie z nimi radzą.

Image
telepolis
BLIK Polski Standard Płatności Krzysztof Gawkowski
Zródła zdjęć: Proxima Studio / Shutterstock
Źródła tekstu: BLIK, MC,