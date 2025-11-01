Apple zaciera ręce. To będą najlepsze święta w historii firmy

Apple prognozuje rekordową sprzedaż iPhone'ów w okresie świąt

Gigant technologiczny zamknął rok obrachunkowy z rekordowym zyskiem netto wynoszącym 112 miliardów dolarów, co stanowi wzrost o 20% w stosunku do roku poprzedniego. Przychody w ostatnim kwartale wyniosły 102,5 miliarda dolarów, przekraczając oczekiwania analityków szacowane na 101,6 miliarda. Takie wyniki niewątpliwie wzmacniają pozycję Apple na globalnym rynku technologicznym i potwierdzają skuteczność strategii produktowej firmy.

iPhone stanowi około połowy przychodów całej korporacji, dlatego cykl aktualizacji urządzeń jest kluczowym czynnikiem napędzającym biznes Apple'a. Dane z firmy Counterpoint Research wykazują, że sprzedaż iPhone'a 17 przewyższa sprzedaż poprzedniej generacji (iPhone 16) o 14% w Stanach Zjednoczonych i Chinach. To jest szczególnie znaczące, biorąc pod uwagę, że Apple zmniejszył ceny nowego modelu pomimo obciążenia cłami importowymi nałożonymi przez administrację Trumpa. Strategia ta okazała się skuteczna – aktualizacja iPhone'a 17 przyniosła więcej funkcji do modeli bazowych, co przyciągnęło większą liczbę konsumentów do upgrade'u.

Zysk netto w ostatnim kwartale roku obrachunkowego wyniósł 27,5 miliarda dolarów, a zysk na akcję (EPS) osiągnął 1,85 dolara. Sprzedaż iPhone'ów wzrosła o 6% roku-do-roku. Jednak Apple stanął wobec wyzwań związanych z ograniczeniami łańcucha dostaw, które wpłynęły na niedostarczenie oczekiwanych wolumenów w poprzednim kwartale.

Rekordowe wyniki w segmencie usług

Znaczący wpływ na wyniki ma również segment usług. Po raz pierwszy w historii przychody z usług Apple'a przekroczyły 100 miliardów dolarów w roku obrachunkowym. Dywizja ta, obejmująca App Store, iCloud i Apple Pay, wykazuje wzrost pomimo rosnącej kontroli regulacyjnej ze strony organów antymonopolowych na całym świecie.

Kapitalizacja rynkowa Apple'a osiągnęła niemal 4 biliardy dolarów w tym tygodniu, podczas gdy cena akcji wzrosła o ponad 30% od sierpnia. Głównym czynnikiem była poprawa nastrojów inwestorów po zagrożeniu handlowym z kwietnia i zakupach konsumentów przed wprowadzeniem ceł handlowych.

Szef firmy Tim Cook zaznaczył, że rynek chiński zacznie wracać do wzrostu w grudniu, odsłaniając pewny optymizm wobec rynku azjatyckiego, gdzie Apple konkuruje z lokalnymi markami takimi jak Huawei. Przychody z Chin spadły o 4% w ostatnim kwartale, ale Cook twierdzi, że „ruch do sklepów Apple'a” wzrósł znacznie rok do roku.