Netflix jeszcze droższy? Po tym zakupie nie może być inaczej

Netflix, mimo dominującej pozycji w streamingu, ma ambicje sięgające dalej. Jak informuje Reuters, powołując się na trzy różne źródła, platforma prowadzi rozmowy o przejęciu segmentu streamingowego Warner Bros. Discovery, obejmującego studia filmowe, telewizyjne i przede wszystkim HBO Max. Serwis ten ostatnio odnosi znaczące sukcesy, co sprawia, że jest szczególnie atrakcyjnym celem.

Dalsza część tekstu pod wideo

Warner Bros. Discovery, właściciel HBO, CNN oraz Warner Bros. Studios, a także polskiego TVN-u, od miesięcy przygotowuje się do podziału swoich struktur na dwa odrębne podmioty – jeden grupujący platformy streamingowe, drugi kanały telewizji linearnej – co ma ułatwić sprzedaż całego biznesu.

Kilka dni temu te doniesienia znalazły swoje odzwierciedlenie w konkretnych posunięciach – Warner Bros. Discovery oficjalnie wystawił się na sprzedaż. Już wtedy David Zaslav, szef grupy, ujawnił, że wśród zainteresowanych kupnem całości lub części aktywów są Apple, Amazon, Netflix oraz Comcast.

Z nowych doniesień wynika jednak, że Netflix ma największy apetyt na przejęcie streamgowej części Warner Bros. Discovery i nawet wynajął bank inwestycyjny Moelis, który ma doradzać przy złożeniu oferty zakupu.

Na drodze do transakcji stoi jednak poważny rywal z mocnym, politycznym zapleczem – Paramount Skydance, którego wspiera administracja prezydenta Donalda Trumpa. Spółka ma powiązania z Larrym Ellisonem, założycielem Oracle. Według doniesień, Warner Bros. Discovery odrzuciło już dwie jego propozycje ze względu na zbyt niskie stawki. Główni gracze – w tym Netflix, Paramount i Comcast – są w stanie zaoferować więcej, ale tu na przeszkodzie stają wymogi formalne. Potencjalni nabywcy mogą napotkać na bariery regulacyjne związane z przepisami antymonopolowymi, a transakcję zablokuje Federalna Komisja Łączności.