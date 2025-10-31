Netflix jeszcze droższy? Po tym zakupie nie może być inaczej
Wracają doniesienia o kupnie HBO Max. Tym razem nabywca ma być streamingowy gigant – Netflix. Platforma chce też przejąć studia filmowe i inne platformy VoD należące do grupy Warner Bros. Discovery.
Netflix, mimo dominującej pozycji w streamingu, ma ambicje sięgające dalej. Jak informuje Reuters, powołując się na trzy różne źródła, platforma prowadzi rozmowy o przejęciu segmentu streamingowego Warner Bros. Discovery, obejmującego studia filmowe, telewizyjne i przede wszystkim HBO Max. Serwis ten ostatnio odnosi znaczące sukcesy, co sprawia, że jest szczególnie atrakcyjnym celem.
Warner Bros. Discovery, właściciel HBO, CNN oraz Warner Bros. Studios, a także polskiego TVN-u, od miesięcy przygotowuje się do podziału swoich struktur na dwa odrębne podmioty – jeden grupujący platformy streamingowe, drugi kanały telewizji linearnej – co ma ułatwić sprzedaż całego biznesu.
Kilka dni temu te doniesienia znalazły swoje odzwierciedlenie w konkretnych posunięciach – Warner Bros. Discovery oficjalnie wystawił się na sprzedaż. Już wtedy David Zaslav, szef grupy, ujawnił, że wśród zainteresowanych kupnem całości lub części aktywów są Apple, Amazon, Netflix oraz Comcast.
Z nowych doniesień wynika jednak, że Netflix ma największy apetyt na przejęcie streamgowej części Warner Bros. Discovery i nawet wynajął bank inwestycyjny Moelis, który ma doradzać przy złożeniu oferty zakupu.
Na drodze do transakcji stoi jednak poważny rywal z mocnym, politycznym zapleczem – Paramount Skydance, którego wspiera administracja prezydenta Donalda Trumpa. Spółka ma powiązania z Larrym Ellisonem, założycielem Oracle. Według doniesień, Warner Bros. Discovery odrzuciło już dwie jego propozycje ze względu na zbyt niskie stawki. Główni gracze – w tym Netflix, Paramount i Comcast – są w stanie zaoferować więcej, ale tu na przeszkodzie stają wymogi formalne. Potencjalni nabywcy mogą napotkać na bariery regulacyjne związane z przepisami antymonopolowymi, a transakcję zablokuje Federalna Komisja Łączności.
Netflix dominuje na rynku platform streamingowych od lat, gromadząc obecnie ponad 301 mln subskrybentów w blisko 200 krajach. Przejęcie konkurencyjnej platformy zapewniłoby mu absolutną dominację na rynku streamingowego wideo. HBO Max ma około 125,7 mln subskrybentów płatnych, liczba ta obejmuje zarówno subskrybentów w USA (około 57,8 mln), jak i międzynarodowych (około 67,9 mln).