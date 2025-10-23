Telewizja i VoD

Apple chce kupić TVN i HBO. Staje w wyścigu o Warner Bros. Discovery

Warner Bros. Discovery, właściciel HBO, CNN oraz Warner Bros. Studios, a także polskiego TVN-u oficjalnie wystawił się na sprzedaż. Według najnowszych doniesień, Apple dołączył do grona zainteresowanych.

Lech Okoń (LuiN)
LECH OKOń (LUIN) 16:06
Apple niespodziewanie na liście chętnych

Szef Warner Bros. Discovery, David Zaslav, poinformował kierownictwo firmy, że Apple, Amazon, Netflix oraz Comcast wykazały zainteresowanie przejęciem części lub całości aktywów medialnego giganta. Firma oczekuje, że potencjalni nabywcy podpiszą umowy o zachowaniu poufności już w najbliższych dniach, co umożliwi im dostęp do wrażliwych danych finansowych.

Dla Apple'a to przede wszystkim szansa na zwiększenie udziału w rynku VoD. Do tej pory Apple TV funkcjonował jako platforma streamingowa oparta wyłącznie na oryginalnych produkcjach, co wyróżniało ją spośród konkurencji. Przejęcie biblioteki Warner Bros., a zwłaszcza prestiżowego HBO, mogłoby natychmiast zapewnić serwisowi dostęp do jednych z najbardziej cenionych produkcji telewizyjnych, w tym "Gry o tron", "Silicon Valley" czy "Biały lotos".

Według firmy badawczej Antenna, 21% amerykańskich subskrybentów HBO jest jednocześnie użytkownikami Apple TV. Przejęcie HBO oznaczałoby więc zarówno wzbogacenie oferty, jak i potencjalne przyciągnięcie abonentów konkurencyjnych platform takich jak Peacock, Paramount+ czy Netflix na tamtejszym rynku.

Na fuzji mogliby też skorzystać Polacy, którzy już teraz mają połączone treści HBO i TVN-u w jednym miejscu, a z perełkami Apple TV platforma mogłaby śmielej walczyć o pierwsze miejsce z dominującym w Polsce Netfliksem.

Faworytem jest jednak ktoś inny

Paramount Skydance, kierowany przez Davida Ellisona, jest obecnie uważany za faworyta w wyścigu o przejęcie Warner Bros. Discovery. Firma złożyła już ofertę na poziomie około 24 dolarów za akcję, która jednak została odrzucona jako zbyt niska. Analitycy szacują, że Warner Bros. Discovery może osiągnąć wartość około 74 miliardów dolarów, co stanowiłoby ogromną inwestycję nawet dla Apple'a.

Apple TV ma obecnie ponad 45 milionów płatnych subskrybentów i został niedawno przemianowany z Apple TV+ na po prostu Apple TV. Platforma konsekwentnie rozwija się jako serwis streamingowy klasy premium, nawiązując partnerstwa z operatorami i innymi platformami, takimi jak Amazon Prime Video. 

Przejęcie aktywów Warner Bros. Discovery mogłoby być przełomowym momentem dla Apple TV, przekształcającym go z niszowego serwisu premium w kompleksową platformę konkurującą bezpośrednio z Netflixem czy Disney+.

I tylko czarnych charakterów żal. W produkcjach Apple z iPhone'ów nigdy nie korzystają negatywne postacie - dla nich jest Android. Znajomość tego faktu psuje czasem zabawę w odgadywanie intencji bohaterów, a przejęcie Warner Bross. Discovery mogłoby rozciągnąć ten marketingowy zwyczaj na ogrom innych produkcji.

#Apple hbo TVN Warner Bros. Discovery
Zródła zdjęć: Vladimka production / Shutterstock
Źródła tekstu: nbcnews, macrumors, oprac. wł