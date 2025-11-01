Bezpieczeństwo

Edge sprawi, że trudniej będzie wystrychnąć nas na dudka

Oszustwa typu scareware są coraz popularniejsze. Edge ma dostać mechanizm, który nas przed nimi uchroni.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 14:00
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Edge sprawi, że trudniej będzie wystrychnąć nas na dudka

Wyobraź sobie następujący scenariusz: przeglądasz sobie sieć w najlepsze i nagle dostajesz komunikat wyglądający na systemowy, w którym masz informacje o ataku na komputer. Klikasz w niego i przenosi Cię do systemowego okna pomocy technicznej Microsoftu. Aby rozwiązać problem, postępujesz zgodnie z instrukcjami i... właśnie padłeś ofiarą oszustwa.

Dalsza część tekstu pod wideo

Edge chroni przed scareware

Jak do tego doszło? Otóż scareware to strona, która wyświetla się w pełnym oknie i udaje komunikaty systemowe, oraz okna. Tak naprawdę żadnego komunikatu nie było, a Ty nie wszedłeś w żadne ustawienia. Wszystko to znajdowało się na stronie przygotowanej przez oszustów.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop LENOVO ThinkPad P16 Gen 2 16" IPS i7-13850HX 32GB RAM 1TB SSD RTX2000 Ada Windows 11 Professional
Laptop LENOVO ThinkPad P16 Gen 2 16" IPS i7-13850HX 32GB RAM 1TB SSD RTX2000 Ada Windows 11 Professional
0 zł
14849.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 14849.99 zł
Laptop PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73-92KQ 16" IPS 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
Laptop PREDATOR Helios Neo 16 AI PHN16-73-92KQ 16" IPS 240Hz Ultra 9-275HX 32GB RAM 2 x 1TB SSD GeForce RTX5070Ti DLSS 4 Windows 11 Home, Funkcje AI
0 zł
10999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 10999.99 zł
Podstawka chłodząca FROGGIEX X-HyperCooling RGB
Podstawka chłodząca FROGGIEX X-HyperCooling RGB
0 zł
129.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 129.99 zł
Advertisement

Nowy mechanizm w Microsoft Edge ma chronić użytkowników przed tymi atakami. Opiera się on na lokalnie działającej AI i w przypadku, kiedy wykryje dziwne działanie jakiejś strony, to automatycznie wyłącza jej tryb pełnoekranowy. Dzięki temu widzimy, że wszystkie niepokojące komunikaty są elementem serwisu internetowego i nie znajdują się na naszym komputerze. 

Image
telepolis
bezpieczeństwo Edge Microsoft oszustwo
Zródła zdjęć: Wachiwit / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer