Edge sprawi, że trudniej będzie wystrychnąć nas na dudka
Oszustwa typu scareware są coraz popularniejsze. Edge ma dostać mechanizm, który nas przed nimi uchroni.
Wyobraź sobie następujący scenariusz: przeglądasz sobie sieć w najlepsze i nagle dostajesz komunikat wyglądający na systemowy, w którym masz informacje o ataku na komputer. Klikasz w niego i przenosi Cię do systemowego okna pomocy technicznej Microsoftu. Aby rozwiązać problem, postępujesz zgodnie z instrukcjami i... właśnie padłeś ofiarą oszustwa.
Edge chroni przed scareware
Jak do tego doszło? Otóż scareware to strona, która wyświetla się w pełnym oknie i udaje komunikaty systemowe, oraz okna. Tak naprawdę żadnego komunikatu nie było, a Ty nie wszedłeś w żadne ustawienia. Wszystko to znajdowało się na stronie przygotowanej przez oszustów.
Nowy mechanizm w Microsoft Edge ma chronić użytkowników przed tymi atakami. Opiera się on na lokalnie działającej AI i w przypadku, kiedy wykryje dziwne działanie jakiejś strony, to automatycznie wyłącza jej tryb pełnoekranowy. Dzięki temu widzimy, że wszystkie niepokojące komunikaty są elementem serwisu internetowego i nie znajdują się na naszym komputerze.