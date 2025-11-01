Edge sprawi, że trudniej będzie wystrychnąć nas na dudka

Wyobraź sobie następujący scenariusz: przeglądasz sobie sieć w najlepsze i nagle dostajesz komunikat wyglądający na systemowy, w którym masz informacje o ataku na komputer. Klikasz w niego i przenosi Cię do systemowego okna pomocy technicznej Microsoftu. Aby rozwiązać problem, postępujesz zgodnie z instrukcjami i... właśnie padłeś ofiarą oszustwa.

Edge chroni przed scareware

Jak do tego doszło? Otóż scareware to strona, która wyświetla się w pełnym oknie i udaje komunikaty systemowe, oraz okna. Tak naprawdę żadnego komunikatu nie było, a Ty nie wszedłeś w żadne ustawienia. Wszystko to znajdowało się na stronie przygotowanej przez oszustów.