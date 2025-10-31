Awaria w PKO BP. Oto, co musisz wiedzieć

PKO Bank Polski poinformował o problemach technicznych, które dotknęły jego klientów. Winnym ma być zewnętrzny dostawca usług telekomunikacyjnych, co wpłynęło na niedostępność e-kantoru.

Bank poinformował o tym na Facebooku, pisząc kilka minut po godzinie 13:00:

Informujemy, że z powodu problemu technicznego po stronie zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych nie działa e-kantor. Wszystkie systemy bankowe PKO Banku Polskiego działają prawidłowo. Monitorujemy sytuację i będziemy na bieżąco informować o postępach.

Jednak w odpowiedzi na ten komunikat jedna z klientek banku napisała, że nie działa nie tylko e-kantor, ale jest także problem z przelewami przychodzącymi. Bank przekonuje jednak, że nie ma takich zgłoszeń, a zwykłe przelewy przychodzą sesjami Elixir i księgowane są o godz. 11:30, 15:10 i 17:30. Klienci wskazują też, że nie działa im aplikacja IKO, jeden z komentatorów narzeka, że odrzuciło mu transakcję kartą płatniczą.

W serwisie downdetector, monitorującym wszelkie tego typu awarie, nie ma jeszcze zbyt wielu zgłoszeń od klientów PKO BP. Około godziny 12:00 było ponad 180 raportów, później ich liczba spadła. (Aktualizacja: pojawiły się nowe raporty po godzinie 13:00).