Bezpieczeństwo

Awaria w PKO BP. Oto, co musisz wiedzieć

W PKO BP trwa awaria. Bank przekonuje, że nie działa e-kantor, jednak problemy mogą dotyczyć także innych usług, w tym dostępu do aplikacji IKO.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 13:54
3
PKO Bank Polski poinformował o problemach technicznych, które dotknęły jego klientów. Winnym ma być zewnętrzny dostawca usług telekomunikacyjnych, co wpłynęło na niedostępność e-kantoru.

Dalsza część tekstu pod wideo

Bank poinformował o tym na Facebooku, pisząc kilka minut po godzinie 13:00:

Informujemy, że z powodu problemu technicznego po stronie zewnętrznych dostawców usług telekomunikacyjnych nie działa e-kantor. Wszystkie systemy bankowe PKO Banku Polskiego działają prawidłowo. Monitorujemy sytuację i będziemy na bieżąco informować o postępach.

Jednak w odpowiedzi na ten komunikat jedna z klientek banku napisała, że nie działa nie tylko e-kantor, ale jest także problem z przelewami przychodzącymi. Bank przekonuje jednak, że nie ma takich zgłoszeń, a zwykłe przelewy przychodzą sesjami Elixir i księgowane są o godz. 11:30, 15:10 i 17:30. Klienci wskazują też, że nie działa im aplikacja IKO, jeden z komentatorów narzeka, że odrzuciło mu transakcję kartą płatniczą.

W serwisie downdetector, monitorującym wszelkie tego typu awarie, nie ma jeszcze zbyt wielu zgłoszeń od klientów PKO BP. Około godziny 12:00 było ponad 180 raportów, później ich liczba spadła. (Aktualizacja: pojawiły się nowe raporty po godzinie 13:00).

Co ciekawe, awaria objęła dzisiaj także Bank Millenium – w tym przypadku występują problemy z aplikacją, do której czasami nie można się zalogować (czasami się to udaje). Nic na razie nie wskazuje na to, by te awarie były powiązane.

telepolis
IKO PKO Bank Polski PKO BP PKO awaria
Zródła zdjęć: Telepolis.pl