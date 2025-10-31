Ktoś wyrwał kabel - walki o darmową ładowarkę ciąg dalszy

Na parkingu Parkuj i Jedź w Nadarzynie znajduje się publiczna ładowarka o mocy 11 kW. Nie jest to mistrz prędkości ładowania, ma jednak pewną zaletę: jest darmowa. Tu jednak pojawił się problem: Jacek EV, kierowca Tesli model 3 uznał, że publiczne to niczyje i ogłosił siebie zarządcą obiektu, a raczej organizatorem listy kolejkowiej. To on decydował kto i kiedy może ładować swoje auto, a kierowcy, którzy nie chcieli uznać jego zwierzchnictwa byli przepędzani z obiektu i grożono im zniszczeniem ich aut. O informacji zrobiło się głośno, kiedy pojawiły się komentarze kierowców, którzy nie chcieli grać w grę Jacka EV.