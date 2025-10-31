Wiadomości

Ktoś wyrwał kabel - walki o darmową ładowarkę ciąg dalszy

Zaledwie wczoraj pisaliśmy o dość absurdalnym zachowaniu części właścicieli aut elektrycznych, którzy zagarnęli publiczną ładowarkę dla siebie.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 15:23
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ktoś wyrwał kabel - walki o darmową ładowarkę ciąg dalszy

Na parkingu Parkuj i Jedź w Nadarzynie znajduje się publiczna ładowarka o mocy 11 kW. Nie jest to mistrz prędkości ładowania, ma jednak pewną zaletę: jest darmowa. Tu jednak pojawił się problem: Jacek EV, kierowca Tesli model 3 uznał, że publiczne to niczyje i ogłosił siebie zarządcą obiektu, a raczej organizatorem listy kolejkowiej. To on decydował kto i kiedy może ładować swoje auto, a kierowcy, którzy nie chcieli uznać jego zwierzchnictwa byli przepędzani z obiektu i grożono im zniszczeniem ich aut. O informacji zrobiło się głośno, kiedy pojawiły się komentarze kierowców, którzy nie chcieli grać w grę Jacka EV. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Zniszczono darmową ładowarkę

Kiedy o sprawie zrobiło się głośno, to WP postanowiło poprosić o komentarz lokalne władze. Okazało się, że gminni urzędnicy nie byli świadomi samowolki jednego z kierowców i dopiero dziennikarze ich uświadomili na temat problemu. Z tego też powodu postanowili poinformować o sprawie Policję.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Lodówka SAMSUNG RF65DG9H0EB1EO Side by Side AI FamilyHub No Frost 183cm Grafitowa stal Podajnik wody Kostkarka
Lodówka SAMSUNG RF65DG9H0EB1EO Side by Side AI FamilyHub No Frost 183cm Grafitowa stal Podajnik wody Kostkarka
0 zł
13999 zł - najniższa cena
Kup teraz 13999 zł
Końcówki do rzutek ENERO 336142 (50 szt.)
Końcówki do rzutek ENERO 336142 (50 szt.)
0 zł
10.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 10.99 zł
Pasek odciążający BOBOVR E3 do Meta Quest 3/3s
Pasek odciążający BOBOVR E3 do Meta Quest 3/3s
0 zł
175.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 175.99 zł
Advertisement

Ta jednak ma teraz znacznie poważniejsze wezwanie: ktoś uszkodził kontrowersyjną ładowarkę, wyrywając z niej kabel. Przez to nikt nie jest w stanie naładować swojego auta. Urząd gminy już wezwał do niej serwis, a Policja bada sprawę w celu ustalenia sprawcy.

Image
telepolis
samochody elektryczne Darmowa ładowarka
Zródła zdjęć: UKRID / shutterstock
Źródła tekstu: WP