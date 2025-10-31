Rząd sypnie kasą. Polacy pójdą na darmowe kursy

Bezpieczeństwo w sieci zaczyna się od świadomości i wiedzy. Im więcej osób potrafi rozpoznawać zagrożenia i korzystać z technologii odpowiedzialnie, tym silniejsze i bardziej odporne staje się nasze społeczeństwo. Dlatego szkolenia realizowane w ramach KPO nie tylko rozwijają kompetencje cyfrowe, ale też zwiększają świadomość i poczucie bezpieczeństwa w Internecie. W ten sposób budujemy cyfrową odporność Polski i przygotowujemy obywateli do aktywnego uczestnictwa w nowoczesnej gospodarce.

Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji