Rząd sypnie kasą. Polacy pójdą na darmowe kursy
Rząd przeznaczy ponad 368 milionów złotych na ważny cel. Setki tysięcy Polaków weźmie udział w darmowych szkoleniach cyfrowych.
To już oficjalne. Rusza druga, potężna tura dofinansowań z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Na stół trafia ponad 368 milionów złotych, a celem jest cyfrowy rozwój Polaków. Program ma objąć ponad 200 tysięcy osób w całym kraju.
Planowane szkolenia mają wyrównać różnice w umiejętnościach i zwiększyć nasze wspólne bezpieczeństwo w sieci. Jak mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, świadomość i wiedza to podstawa. Im więcej wiemy o zagrożeniach, tym trudniej nas oszukać.
Bezpieczeństwo w sieci zaczyna się od świadomości i wiedzy. Im więcej osób potrafi rozpoznawać zagrożenia i korzystać z technologii odpowiedzialnie, tym silniejsze i bardziej odporne staje się nasze społeczeństwo. Dlatego szkolenia realizowane w ramach KPO nie tylko rozwijają kompetencje cyfrowe, ale też zwiększają świadomość i poczucie bezpieczeństwa w Internecie. W ten sposób budujemy cyfrową odporność Polski i przygotowujemy obywateli do aktywnego uczestnictwa w nowoczesnej gospodarce.
=Krótko mówiąc: rząd inwestuje, żebyśmy jako społeczeństwo byli gotowi na wyzwania nowoczesnej, cyfrowej gospodarki.
Kto skorzysta z darmowej wiedzy?
Pieniądze zostaną podzielone na szkolenia dla kilku kluczowych grup. Każda z nich ma inne potrzeby, więc programy będą do nich dopasowane.
- Nauczyciele przedszkolni (ponad 25 tys. osób) nauczą się, jak w bezpieczny sposób wprowadzać najmłodszych w świat technologii. Będą uczyć dzieci podstaw programowania i robotyki w trakcie zabawy.
- Nauczyciele szkół (ponad 13 tys. osób) zdobędą narzędzia do prowadzenia nowoczesnych i angażujących lekcji.
- Zwykli obywatele (aż 95 tys. osób) nauczą się praktycznych rzeczy. Chodzi o podstawową obsługę komputera, ale też załatwianie spraw w e-urzędach bez wychodzenia z domu.
- Osoby zagrożone wykluczeniem cyfrowym (prawie 40 tys.) zdobędą podstawowe umiejętności, które pozwolą im swobodnie i bezpiecznie korzystać z Internetu.
- Urzędnicy (niemal 45 tys. osób) podniosą swoje kompetencje, by sprawniej obsługiwać nas w sieci i lepiej chronić dane publiczne.
Plan jest szeroko zakrojony – od przedszkola po urzędy. Ma to być potężny zastrzyk wiedzy, który powinien realnie wpłynąć na naszą cyfrową rzeczywistość. Więcej szczegółów na temat konkretnych umów i projektów można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.