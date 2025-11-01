Zdjęcia Google'a z templatkami wideo rodem z TikToka

Google Photos otrzymuje szablony do tworzenia filmów w iście TikTokowym stylu

Nowe szablony zawierają wszystko, czego potrzebujesz do szybkiego montażu: przygotowaną muzykę, tekst oraz cięcia zsynchronizowane z bitem. Google chce w ten sposób zautomatyzować najnudniejszą część edycji wideo — dopasowanie klipów do muzyki. To oznacza, że użytkownicy mogą stworzyć profesjonalnie wyglądający film ze zdjęć z weekendu lub wakacji bez konieczności uczenia się skomplikowanej aplikacji do montażu.

Narzędzie jest odpowiedzią Google'a na konkurencję ze strony Instagram Reels, TikToka i CapCuta, a także najnowszego Edits. Wymienione aplikacje specjalizują się w szybkim tworzeniu trendowych treści wideo, podczas gdy Google Photos koncentrował się głównie na przechowywaniu i wyszukiwaniu. No, a już kreatywne narzędzia w Zdjęciach Google'a były dotąd bardziej funkcjonalne niż inspirujące.

Sposób korzystania z nowych szablonów jest prosty. Otwierasz aplikację Google Photos, przechodzisz do sekcji „Utwórz" i wybierasz „Highlight video". Następnie przeglądasz dostępne szablony i wybierasz ten, który Ci się podoba. Możesz ręcznie wybrać swoje zdjęcia i filmy albo skorzystać z opcji „Pomóż mi wybrać", która bazuje na wyszukiwaniu lub sugestiach dotyczących ludzi, miejsc i dat. Po wybraniu materiału wystarczy kliknąć „Dalej", a narzędzie automatycznie wygeneruje film, który możesz następnie przeglądać i dostosowywać.