Było 5300 zł, jest 2899,99 zł. Ta promocja trwa do wigilii i nie można jej zignorować

Nie ważne, czy jesteś działkowcem, masz awarię prądu, czy też wykonujesz prace bez zasilania z zewnątrz. Ten sprzęt uciągnie naprawdę wiele. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
18:58
Czasami po prostu nie mamy dostępu do sieci z energii elektrycznej. Rozwiązań tego problemu może być kilka. Stacje zasilania sprawdzą się wtedy, kiedy chcemy zasilić mieszkanie w bloku, lub wnętrze kampera / namiotu. Jednak wymagają one źródła zasilania do ich ładowania: od sieci energetycznej, po np. panele fotowoltaiczne. We wszystkich innych zadaniach o wiele lepiej sprawdzi się agregat prądotwórczy. 

MOSA GE 3600BMI 3600 W czystej mocy

MOSA GE 3600BMI

To dość potężna maszyna. Jej motorem napędowym jest 4,5 kW silnik spalinowy, dzięki któremu może zaoferować do 3600 W energii elektrycznej na jednofazowym wyjściu. Dodatkowo agregat ten oferuje prądnicę inwertorową, dzięki czemu dostosowuje pracę silnika do zapotrzebowania na energię elektryczną. Nie przepalamy więc benzyny bez sensu. Tej natomiast w baku zmieści się 12 litrów, co wystarczy na około 3-4 godzin pracy pod pełnym obciążeniem, oraz do 8,5 godziny pracy z obciążeniem do 75%. Mowa tu wciąż o 2700 W mocy. Bez problemu zasili więc cały dom podczas awarii prądu i to bez większych ograniczeń.

Oczywiście urządzenie to należy trzymać na zewnątrz, ponieważ emituje spaliny i jest dość głośne. Mimo to jest także jednym z lżejszych sprzętów w swojej klasie, ponieważ waży jedyne 42 kilogramy, co jak na taką moc nie jest olbrzymią wartością. Olbrzymie wrażenie robi natomiast cena, która wynosi jedyne 2899,99 zł

MOSA GE 3600BMI 3600 W czystej mocy

Nie jest to tekst sponsorowany, ani taki, który powstał ze współpracy ze sklepem. Warto więc pamiętać, że promocje są ograniczone czasowo, a liczba sztuk produktów nimi objętych jest ograniczona.

Zródła zdjęć: MOSA, Lech Okoń / Telepolis