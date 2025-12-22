Było 5300 zł, jest 2899,99 zł. Ta promocja trwa do wigilii i nie można jej zignorować

Czasami po prostu nie mamy dostępu do sieci z energii elektrycznej. Rozwiązań tego problemu może być kilka. Stacje zasilania sprawdzą się wtedy, kiedy chcemy zasilić mieszkanie w bloku, lub wnętrze kampera / namiotu. Jednak wymagają one źródła zasilania do ich ładowania: od sieci energetycznej, po np. panele fotowoltaiczne. We wszystkich innych zadaniach o wiele lepiej sprawdzi się agregat prądotwórczy.

MOSA GE 3600BMI

To dość potężna maszyna. Jej motorem napędowym jest 4,5 kW silnik spalinowy, dzięki któremu może zaoferować do 3600 W energii elektrycznej na jednofazowym wyjściu. Dodatkowo agregat ten oferuje prądnicę inwertorową, dzięki czemu dostosowuje pracę silnika do zapotrzebowania na energię elektryczną. Nie przepalamy więc benzyny bez sensu. Tej natomiast w baku zmieści się 12 litrów, co wystarczy na około 3-4 godzin pracy pod pełnym obciążeniem, oraz do 8,5 godziny pracy z obciążeniem do 75%. Mowa tu wciąż o 2700 W mocy. Bez problemu zasili więc cały dom podczas awarii prądu i to bez większych ograniczeń.

Oczywiście urządzenie to należy trzymać na zewnątrz, ponieważ emituje spaliny i jest dość głośne. Mimo to jest także jednym z lżejszych sprzętów w swojej klasie, ponieważ waży jedyne 42 kilogramy, co jak na taką moc nie jest olbrzymią wartością. Olbrzymie wrażenie robi natomiast cena, która wynosi jedyne 2899,99 zł.