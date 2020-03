Test TP-Link Archer AX6000: ewolucja Wi-Fi 6 w potężnym opakowaniu

Trudno nie słyszeć o zmianach, jakie wprowadzi w naszym życiu 5G, ale nie tylko w zakresie łączności mobilnej wchodzimy na kolejny poziom ewolucji. Na rynku są już pierwsze urządzenia obsługujące Wi-Fi 6, czyli standard 802.11ax. TP-Link Archer AX6000 to jeden z pierwszych routerów, które to potrafią. To i wiele więcej.

Na pierwszy rzut oka ten router wzbudził we mnie mieszane uczucia. Jego obudowa została wykonana bardzo starannie, a wzornictwo nie trąci myszką ani nie jest nadmiernie agresywne, ale… jak to czyścić? Śliczne, imitujące miedź logo i gładkie pasy na jego górnej powierzchni kurzą się błyskawicznie, a podświetlenie jeszcze to podkreśla. Wielka szkoda. Dodatkowo matowe tworzywo sztuczne zaskakująco łatwo przyjmuje odciski palców. Dobrze, że routera raczej nie będę dotykać zbyt często.

Podświetlenie LED można wyłączyć przyciskiem z przodu obudowy routera. Obok znajduje się przycisk uruchamiający nawiązanie połączenia WPS oraz dezaktywujący Wi-Fi. Z prawej strony (patrząc od przodu urządzenia) umieszczone zostały porty USB 3.0 typu A i typu C. Bardzo lubię to rozwiązanie – można dzięki temu łatwo udostępnić w sieci pliki z dysku USB lub karty pamięci. Zdarza mi się korzystać z tego podczas odtwarzania filmów i archiwizacji plików.

Od razu zauważyłam też, że TP-Link Archer AX6000 znacząco przekracza moje codzienne potrzeby sieciowe. Na tylnej ściance ma bowiem aż 8 gigabitowych portów Ethernet. Do zewnętrznej sieci lub modemu można się podłączyć przez Ethernet, korzystając z portu WAN 2,5 Gb/s. Nagle moje domowe łącze 300 Mb/s zaczęło wyglądać bardzo skromnie… To jednak bardzo przyszłościowe rozwiązanie. Prędkości łączy rosną i tam, gdzie dwa lata temu mogłam mieć 300 megabitów, dziś operatorzy oferują w tej samej cenie gigabit. Myślę, że za kolejne dwa lata mogą to być 2 lub 3 gigabity.

TP-Link Archer AX6000 ma 8 zewnętrznych anten Wi-Fi, które wykorzystują beamforming (kształtowanie wiązki fal), by kierować tam, gdzie znajduje się podłączone urządzenie. Modulacja 1024-QAM zapewnia z kolei 25-procentowy wzrost prędkości przesyłania danych w porównaniu do powszechnie stosowanego 256-QAM (teoretycznie) przy zachowaniu porównywalnego poboru mocy.

Sercem Archera AX6000 jest 4-rdzeniowy 64-bitowy procesor Broadcom BCM4908, taktowany z częstotliwością 1,8 GHz. Do tego zamontowane zostały dwa koprocesory Broadcom BCM43684 i 1 GB RAM-u. System ma do dyspozycji 128 GB pamięci Flash. Takiej konfiguracji nie powstydzi się żaden router z wyższej półki. Nie udało mi się wygenerować takiego ruchu, by ten sprzęt choć trochę zwolnił.