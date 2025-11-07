PKO BP z nową aplikacją. Nie tylko dla klientów

PKO BP, największy bank w Polsce, szykuje się do premiery nowej aplikacji mobilnej. Testy mają ruszyć jeszcze w listopadzie, o czym pisze serwis cashless.pl.

PKO BP szykuje nową aplikację

Nowa aplikacja, która ma nazywać się IKO Lajt lub IKO Light, nie ma zastąpić standardowego IKO. Ma być oferowana obok niej, jak uzupełnienie oferty banku. Co ciekawe, skierowana będzie nie do klientów PKO BP, a właśnie do osób, które nie mają konta w tym banku.

Po raz pierwszy informacje o niej pojawiły się już rok temu, ale najwyraźniej do tej pory trwały prace. Te powoli zmierzają ku końcowi i pierwsze testy mają ruszyć w listopadzie. Początkowo dostęp do aplikacji będą mieli jedynie pracownicy PKO BP oraz grupy kapitałowej.