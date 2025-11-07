Konta

PKO BP z nową aplikacją. Nie tylko dla klientów

PKO Bank Polski szykuje się do wprowadzenia nowej aplikacji mobilnej. Ta została zapowiedziana już rok temu.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:40
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
PKO BP z nową aplikacją. Nie tylko dla klientów

PKO BP, największy bank w Polsce, szykuje się do premiery nowej aplikacji mobilnej. Testy mają ruszyć jeszcze w listopadzie, o czym pisze serwis cashless.pl.

Dalsza część tekstu pod wideo

PKO BP szykuje nową aplikację

Nowa aplikacja, która ma nazywać się IKO Lajt lub IKO Light, nie ma zastąpić standardowego IKO. Ma być oferowana obok niej, jak uzupełnienie oferty banku. Co ciekawe, skierowana będzie nie do klientów PKO BP, a właśnie do osób, które nie mają konta w tym banku.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Szary
Smartfon OUKITEL WP200 Pro 5G 24GB/1TB 6.7" 120Hz Szary
0 zł
2499 zł - najniższa cena
Kup teraz 2499 zł
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/256GB 6.7” 120Hz Miętowy SM-S721
Smartfon SAMSUNG Galaxy S24 FE 5G 8/256GB 6.7” 120Hz Miętowy SM-S721
0 zł
3029.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3029.99 zł
Smartfon GOOGLE Pixel 9 Pro XL 5G 16/1TB 6.8" 120Hz Obsydian
Smartfon GOOGLE Pixel 9 Pro XL 5G 16/1TB 6.8" 120Hz Obsydian
-352.34 zł
6399.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6047.65 zł
Advertisement

Po raz pierwszy informacje o niej pojawiły się już rok temu, ale najwyraźniej do tej pory trwały prace. Te powoli zmierzają ku końcowi i pierwsze testy mają ruszyć w listopadzie. Początkowo dostęp do aplikacji będą mieli jedynie pracownicy PKO BP oraz grupy kapitałowej.

Po co PKO BP aplikacja dla osób, które nie mają konta w banku? Za jej pomocą mają korzystać z dodatkowych usług, jak możliwość zakupu biletów, doładowań czy ubezpieczeń. Płatność będzie mogła być realizowana dowolną kartą innego banku. Szymon Midera, prezes PKO BP, nazywa ją wręcz aplikacją niebankową.

Image
telepolis
IKO PKO Bank Polski PKO BP IKO Bank Polski IKO Lajt IKO Light
Zródła zdjęć: Damian Jaroszewski / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Cashless.pl