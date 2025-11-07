Europa podłączona. Tylko po co?

Europa światłowodami stoi

Europa inwestuje miliardy w światłowody. Sieć FTTH/FTB (światłowód do domu/budynku) dociera już do 269 milionów domów. To 74,6% wszystkich gospodarstw w 39 badanych krajach. Problem w tym, że ponad połowa tych łącz stoi pusta. Średni wskaźnik wykorzystania (take-up rate) to zaledwie 53%.

Tempo inwestycji prywatnych lekko spadło. Jak zauważa Vincent Garnier z FTTH Council Europe, wyższe stopy procentowe i przesunięcie środków na centra danych zrobiły swoje. Mimo to, apetyt inwestorów na finansowanie sieci nadal jest duży. Pieniędzy na dokończenie budowy raczej nie zabraknie. Pytanie, kto z tego skorzysta.

Kable w ziemi to nie wszystko

Według FTTH Council Europe, sama budowa nie wystarczy. Kłopot pojawia się przy podłączaniu domów i aktywacji usług. Vincent Garnier mówi wprost: potrzebne są silne ramy polityczne i jasny plan wyłączenia starej infrastruktury miedzianej. Bez zachęt do migracji, klienci zostaną przy starych łączach.

Są kraje, które już to robią. Portugalia, Hiszpania i Szwecja przodują w wygaszaniu miedzi. Na drugim końcu listy są Niemcy, Grecja i Czechy. Tam proces idzie opornie.

Polska woli komórkę

A jak wygląda Polska? Jesteśmy w "fazie przejściowej". Zasięg mamy niezły, bo 78% domów (dane UKE za 2024 rok). Wojciech Dziomdziora z Nexery zauważa jednak, że zostało 22% najtrudniejszych adresów. To "białe plamy", gdzie budowa bez publicznego wsparcia się nie opłaca.

Jednak największym wyzwaniem jest sprzedaż. Wykorzystanie sieci w Polsce jest jeszcze niższe niż średnia europejska. Mówimy o poziomie 35-40%. Dlaczego? Dziomdziora stawia sprawę jasno. Ceny usług komórkowych są w Polsce bardzo niskie. Ludzie po prostu nie czują potrzeby przesiadki na światłowód.