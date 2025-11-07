Wiadomości

Europa podłączona. Tylko po co?

Sieć światłowodowa w Europie dynamicznie rośnie. Prawie 75% domów ma już dostęp do szybkiego Internetu. Jest jednak jeden, gigantyczny problem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 12:20
2
Europa podłączona. Tylko po co?

Europa światłowodami stoi

Europa inwestuje miliardy w światłowody. Sieć FTTH/FTB (światłowód do domu/budynku) dociera już do 269 milionów domów. To 74,6% wszystkich gospodarstw w 39 badanych krajach. Problem w tym, że ponad połowa tych łącz stoi pusta. Średni wskaźnik wykorzystania (take-up rate) to zaledwie 53%.

Tempo inwestycji prywatnych lekko spadło. Jak zauważa Vincent Garnier z FTTH Council Europe, wyższe stopy procentowe i przesunięcie środków na centra danych zrobiły swoje. Mimo to, apetyt inwestorów na finansowanie sieci nadal jest duży. Pieniędzy na dokończenie budowy raczej nie zabraknie. Pytanie, kto z tego skorzysta.

Kable w ziemi to nie wszystko

Według FTTH Council Europe, sama budowa nie wystarczy. Kłopot pojawia się przy podłączaniu domów i aktywacji usług. Vincent Garnier mówi wprost: potrzebne są silne ramy polityczne i jasny plan wyłączenia starej infrastruktury miedzianej. Bez zachęt do migracji, klienci zostaną przy starych łączach.

Są kraje, które już to robią. Portugalia, Hiszpania i Szwecja przodują w wygaszaniu miedzi. Na drugim końcu listy są Niemcy, Grecja i Czechy. Tam proces idzie opornie.

Polska woli komórkę

A jak wygląda Polska? Jesteśmy w "fazie przejściowej". Zasięg mamy niezły, bo 78% domów (dane UKE za 2024 rok). Wojciech Dziomdziora z Nexery zauważa jednak, że zostało 22% najtrudniejszych adresów. To "białe plamy", gdzie budowa bez publicznego wsparcia się nie opłaca.

Jednak największym wyzwaniem jest sprzedaż. Wykorzystanie sieci w Polsce jest jeszcze niższe niż średnia europejska. Mówimy o poziomie 35-40%. Dlaczego? Dziomdziora stawia sprawę jasno. Ceny usług komórkowych są w Polsce bardzo niskie. Ludzie po prostu nie czują potrzeby przesiadki na światłowód.

Ekspert ma też żal do rządu. Wydano miliardy euro na budowę sieci, ale "złamanego grosza" nie przeznaczono na promocję technologii. Brakuje akcji edukacyjnych, które pokazałyby korzyści ze światłowodu. Bez tego zbudowane autostrady danych pozostaną puste.

telepolis
