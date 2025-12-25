Wiadomości

Donald Trump odpala 6G. Cel: globalna dominacja

Donald Trump powraca do tematu łączności szóstej generacji. Biały Dom opublikował konkretne plany dotyczące pasm częstotliwości, które mają zapewnić Stanom Zjednoczonym pozycję lidera w wyścigu o 6G.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:13
Jeszcze w lutym 2019 roku, podczas swojej pierwszej kadencji, Donald Trump zaskoczył wielu obserwatorów wpisem na Twitterze, w którym domagał się technologii 6G w USA „tak szybko, jak to możliwe”. Choć wtedy słowa te mogły wydawać się na wyrost, tweet ten zestarzał się całkiem nieźle – komercyjne wdrożenia 6G spodziewane są około 2030 roku. Teraz administracja Trumpa przechodzi od słów do czynów, podpisując Memorandum Prezydenckie mające na celu zabezpieczenie odpowiednich zasobów dla nowej technologii.

Zgodnie z arkuszem informacyjnym opublikowanym przez Biały Dom, USA wytypowały konkretne zakresy częstotliwości, które mają zostać przeznaczone na komercyjny użytek 6G. Plan zakłada zwolnienie pasma 7,125-7,4 GHz, które obecnie jest wykorzystywane przez systemy federalne. Użytkownicy rządowi korzystający z tych częstotliwości otrzymali 12 miesięcy na przedłożenie planów relokacji. 

To jednak nie wszystko. Administracja Trumpa bierze pod uwagę także inne zakresy częstotliwości dla rozwoju sieci 6G. Są to pasma 2,69-2,9 GHz oraz 4,4-4,94 GHz. Celem tych działań jest wskazanie amerykańskim firmom i operatorom, na jakich pasmach powinni opierać swoje prace badawczo-rozwojowe przy budowie sieci nowej generacji.

Memorandum wskazuje, że sieci szóstej generacji będą fundamentem dla najnowocześniejszych technologii, w tym sztucznej inteligencji, zaawansowanej robotyki czy technologii wszczepialnych (implantów). Szybsze prędkości, ultraniskie opóźnienia i większa pojemność danych, jakie zaoferuje 6G, są niezbędne do napędzania tych rozwiązań przyszłości.

Donald Trump chce, aby USA były globalnym liderem w tych dziedzinach. Niedawno podpisał też trzy rozporządzania wykonawcze, mające na celu utrzymanie amerykańskiej dominacji w nauce i technologii, przy jednoczesnym wzmocnieniu cyberbezpieczeństwa.

