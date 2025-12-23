Magentowy prezent pod choinkę. T-Mobile odpala 5G w nowych miastach

Magentowi nie odpoczywają nawet tuż przed świętami. T-Mobile właśnie ogłosił uruchomienie 42 nowych stacji bazowych z 5G Bardziej w paśmie C, oferujące wysokie prędkości transferu danych

Dalsza część tekstu pod wideo

Magentowy prezent na święta.

To świetna wiadomość dla osób, które planują intensywne surfowanie po sieci w wolnym czasie. Łączna liczba nadajników T-Mobile w standardzie 5 G Bardziej w paśmie C wzrosła już do 4746. Sieć staje się dzięki temu coraz gęstsza i bardziej stabilna w całej Polsce.

Lepsze 5G w kolejnych miastach

Sygnał najszybszego mobilnego Internetu T-Mobile dotarł do zupełnie nowych lokalizacji. Na liście nowości znalazły się Bielawa, Dobroń oraz Ignaców. Do grona miejscowości z dostępem do pasma C dołączyły też Lubin, Pleszew i Żarów.

Mieszkańcy tych okolic mogą już testować możliwości swoich smartfonów. Warto sprawdzić, czy telefon wspiera pasmo C, aby w pełni wykorzystać potencjał sieci. Operator deklaruje, że to kolejny krok w budowie zasięgu, który ma realne znaczenie dla użytkowników.

Solidne przyspieszenie w całym kraju

Prace inżynierów nie ograniczyły się tylko do nowych punktów na mapie. T-Mobile wzmocnił sygnał tam, gdzie sieć piątej generacji była już wcześniej dostępna. Poprawę jakości odczują teraz mieszkańcy Łodzi, Szczecina oraz Olsztyna.

Lista miast z lepszym zasięgiem jest jeszcze dłuższa. Obejmuje takie miejsca, jak Elbląg, Ełk, Mielec, Skierniewice, Świdnica oraz Zgorzelec. Nawet w mniejszych ośrodkach, jak Drezdenko czy Wronki, komfort korzystania z Internetu mobilnego ma być teraz znacznie wyższy.

Obecnie T-Mobile dociera z sygnałem 5G Bardziej do ponad połowy mieszkańców Polski. To bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę czas, jaki minął od udostępnienia pasma C telekomom.