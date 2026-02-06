T-Mobile zmienia zasady reklamacji. Co to oznacza dla klientów?

Zapowiadana przez T-Mobile zmiana nastąpi 14 marca 2026 r. W tym dniu wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 29 września 2025 r. w sprawie reklamacji usługi komunikacji elektronicznej lub usługi fakultatywnego obciążania rachunku.

Najważniejszą nowością jest to, że od połowy marca pisemną reklamację będzie można wysłać do operatora nie tylko pocztą, ale także kurierem. To spore ułatwienie dla wielu klientów, bo łatwiej skorzystać z takiej usługi, niż stać w kolejce na poczcie.

Zmienia się też podejście do błędów w zgłoszeniach. Jeśli w piśmie zabraknie jakiejś ważnej informacji, na przykład numeru telefonu, którego dotyczy sprawa, T-Mobile nie odrzuci go automatycznie. Zamiast tego operator skontaktuje się z klientem i poprosi o uzupełnienie danych. Będzie na to 7 dni. Po tym terminie sprawa trafi do kosza i nikt jej nie rozpatrzy.

Operator jasno określił też terminy. Na odpowiedź klient będzie czekał maksymalnie 30 dni. Jeśli w tym czasie T-Mobile nie odpisze, to automatycznie oznacza, że operator przyznał klientowi rację. Odpowiedź z decyzją nadejdzie taką drogą, jaką klient wskazał w reklamacji, na przykład mailem.

Gdy klient złoży reklamację przesyłką pocztową albo kurierską, telefonicznie albo elektronicznie, T-Mobile potwierdza jej przyjęcie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub złożenia. Potwierdzenie nastąpi zawsze na trwałym nośniku. Gdy klient złoży reklamację ustnie w autoryzowanym punkcie sprzedaży, takim potwierdzeniem będzie sporządzony wówczas protokół jej przyjęcia.

Zapowiadane przez T-Mobile zmiany obejmują wszystkich klientów indywidualnych i biznesowych (w paroma wyjątkami), w umowach telekomunikacyjnych i telewizyjnych.