Oni zaprojektują cyfrową Polskę. Ministerstwo ujawnia nazwiska

Wiceprezes Rady Ministrów Krzysztof Gawkowski oficjalnie powołał nowy skład Rady do spraw Cyfryzacji. To elitarna grupa ekspertów, która przez najbliższe lata będzie kształtować kierunki rozwoju polskiej technologii. Ich pierwsze spotkanie zaplanowano na połowę stycznia 2026 roku.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 20:00
0
Ministerstwo Cyfryzacji stawia na mocne nazwiska. Do szóstej kadencji Rady trafili przedstawiciele największych firm technologicznych, wybitni naukowcy oraz specjaliści od cyberbezpieczeństwa. To oni będą recenzować pomysły rządu i proponować własne rozwiązania.

Mieszanka nauki i wielkiego biznesu

W nowym składzie znajdziemy osoby z samego szczytu technologicznej hierarchii. Wśród nich jest Marta Mikliszańska z Allegro oraz Jakub Turowski reprezentujący Metę (właściciela Facebooka). Taki dobór ekspertów pokazuje, że resort chce być blisko rynkowej praktyki.

Z drugiej strony mamy silną reprezentację świata nauki. Joanna Jaworek-Korjakowska z AGH to uznana specjalistka od sztucznej inteligencji. Z kolei Maciej Jan Broniarz z Uniwersytetu Warszawskiego wniesie ogromną wiedzę o bezpieczeństwie systemów. Taki balans ma zapewnić merytoryczne podejście do każdego projektu ustawy.

Sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo

Zadania postawione przed nową Radą są bardzo konkretne. Eksperci zajmą się przede wszystkim opiniowaniem dokumentów strategicznych płynących z Unii Europejskiej. Będą też walczyć z barierami, które hamują rozwój e-gospodarki w naszym kraju.

Ważnym punktem prac będzie ochrona prywatności w sieci oraz reforma prawa własności intelektualnej. W składzie Rady znalazły się osoby z ogromnym doświadczeniem prawniczym, jak choćby prof. Agnieszka Gryszczyńska czy dr Agnieszka Kasprzak. To gwarantuje, że nowe przepisy będą pisane z myślą o realiach cyfrowego świata.

Kiedy pierwsze efekty?

Nowa kadencja Rady ds. Cyfryzacji oficjalnie rozpocznie prace na posiedzeniu 16 stycznia 2026 roku. Wtedy poznamy pierwsze szczegółowe plany na najbliższe miesiące. Możemy się spodziewać, że kluczowym tematem stanie się wdrożenie nowych regulacji dotyczących AI oraz wzmocnienie odporności polskiej administracji na cyberataki.

Minister Gawkowski wyraźnie szuka sojuszników w walce o nowoczesną Polskę. Patrząc na listę powołanych członków Rady, ma do dyspozycji potężny bank wiedzy. Teraz pozostaje tylko czekać, jak te teoretyczne koncepcje zostaną przekute w realne ułatwienia dla obywateli.

telepolis
cyberbezpieczeństwo ministerstwo cyfryzacji nowe technologie Polska Cyfrowa rada ds. cyfryzacji sztuczna inteligencja Krzysztof Gawkowski cyfryzacja polski administracja cyfrowa
Zródła zdjęć: Przemysław Banasiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji