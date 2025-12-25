Pożar lubelskiego kościoła w Boże Narodzenie. Wszystko wskazuje na fotowoltaikę

Do tragedii doszło na ulicy. Kunickiego w Lublinie, w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Lokalni mieszkańcy zauważyli o 7 rano kłęby gęstego dymu unoszącego się nad kościołem. Natychmiast została zawiadomiona straż pożarna. Okazało się, że pożarem objęta jest drewniana konstrukcja dachu świątyni. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego incydentu jest pożar instalacji fotowoltaicznej.

Pożar kościoła - winna może być fotowoltaika

Pożary instalacji fotowoltaicznych są dość rzadkimi zjawiskami. Wiążą się one albo z wadliwym sprzętem, albo niepoprawnie złożoną instalacją. W momencie, kiedy połączenia elektryczne poszczególnych elementów są słabe, to na ich styku mocno rośnie opór, co zwiększa ich temperaturę i jeszcze mocniej zwiększa opór. Jest to szczególnie duży problem w instalacjach prądu stałego, a właśnie taki jest generowany przez panele fotowoltaiczne. To może doprowadzić do pożaru.

Co może wpłynąć na pogorszenie połączeń? Chociażby zjawisko rozszerzalności cieplnej. W niskich temperaturach metale zauważalnie się kurczą. To natomiast mogło uszkodzić wtyczkę lub jej źle zaciśniętą złączkę. Tak się akurat składa, że w nocy mieliśmy do czynienia z mrozem na poziomie kilkunastu stopni Celsjusza poniżej zera. Do tej hipotezy pasuje fakt, że ogień pojawił się po wschodzie słońca, czyli wtedy, kiedy panele rozpoczęły już swoją pracę.