Nie żyje Epic Gamer Grandma. Kobieta miała 78 lat
Nie żyje ukochana przez graczy Epic Gamer Grandma. Kobieta, która zebrała liczne grono fanów w mediach społecznościowych, zmarła w wieku 78 lat.
Epic Gamer Grandma to starsza pani, która pomimo sędziwego wieku uwielbiała grać w gry. Uwielbiali ją też gracze. Kobieta miała ponad 2,4 mln obserwujących na TikToku oraz niemal 860 tys. na Instagramie. Niestety, gamerka zmarła.
Nie żyje Epic Gamer Grandma
O tym smutnym fakcie poinformował jej wnuk. Kobieta, której prawdzie imię to Agnes, odeszła 21 grudnia. Z opisu dowiadujemy się, że była przy niej najbliższa rodzina. W swoich ostatnich chwilach trzymała rękę swojej córki Pauline.
Odeszła z tego świata tak, jak żyła: otoczona miłością.
Od kilku tygodni stan Epic Gamer Grandma się pogarszał. W październiku dowiedzieliśmy się, że Agnes trafiła do szpitala z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, na którą cierpiała. Później jej wnuk poinformował też, że miała poważny wylew. Dodatkowo lekarze przeprowadzali testy, aby zbadać anomalię w jej płucach.
Niestety, tej walki nie udało jej się wygrać.
Babcia pokazała, że internet nie jest tylko dla młodych. Pokazała, że nawet mając ponad siedemdziesiąt lat, można znaleźć nowe społeczności, nowych przyjaciół i nowe sposoby wyrażania siebie. Przypomniała ludziom, że nasi starsi nie są niewidzialni. Że mają swoje historie, poczucie humoru, opinie i mnóstwo miłości do zaoferowania.