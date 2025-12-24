Nie żyje Epic Gamer Grandma. Kobieta miała 78 lat

Epic Gamer Grandma to starsza pani, która pomimo sędziwego wieku uwielbiała grać w gry. Uwielbiali ją też gracze. Kobieta miała ponad 2,4 mln obserwujących na TikToku oraz niemal 860 tys. na Instagramie. Niestety, gamerka zmarła.

Nie żyje Epic Gamer Grandma

O tym smutnym fakcie poinformował jej wnuk. Kobieta, której prawdzie imię to Agnes, odeszła 21 grudnia. Z opisu dowiadujemy się, że była przy niej najbliższa rodzina. W swoich ostatnich chwilach trzymała rękę swojej córki Pauline.

Odeszła z tego świata tak, jak żyła: otoczona miłością. poinformował jej wnuk.

Od kilku tygodni stan Epic Gamer Grandma się pogarszał. W październiku dowiedzieliśmy się, że Agnes trafiła do szpitala z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, na którą cierpiała. Później jej wnuk poinformował też, że miała poważny wylew. Dodatkowo lekarze przeprowadzali testy, aby zbadać anomalię w jej płucach.

Niestety, tej walki nie udało jej się wygrać.