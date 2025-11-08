Przełomowe odkrycie. Twierdzi, że rozwiązał największą zagadkę Wszechświata

Ciemna materia i ciemna energia to jedna z największych zagadek kosmosu. Chociaż liczne obserwacje sugerują, że istnieją, to nie znaleźliśmy na to jeszcze dowodu. Profesor Rajendra Gupta z Unwiersytetu Ottawa uważa, że powód jest prosty. Ciemna materia i ciemna energia tak naprawdę nie istnieją.

Rozwiązał zagadkę Wszechświata?

Model opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Ottawa, pod kierownictwem prof. Rejandra Gupta, sugeruje, że dwie tajemnicze moce tak naprawdę nie istnieją. Jak w takim razie wytłumaczyć to, co eksperci obserwują od dziesięcioleci? Odpowiedź może być prostsza, niż się wydaje.

Zdaniem naukowców za niezrozumiałe dla nas zjawiska odpowiada wiek Wszechświata. Gupta przekonuje, że siły, w tym grawitacja, słabą wraz z rozszerzaniem się kosmosu. Dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowej zmiennej, którą on sam określił mianem alfa (α).

Siły wszechświata faktycznie słabną średnio wraz z jego rozszerzaniem się. To osłabienie sprawia, że wygląda to tak, jakby istniała tajemnicza siła, która sprawia, że wszechświat rozszerza się szybciej (określana jako ciemna energia). Jednak w skali galaktyk i gromad galaktyk zmienność tych sił w przestrzeni związanej grawitacyjnie powoduje dodatkową grawitację (uważaną za wynikającą z ciemnej materii). Ale te zjawiska mogą być tylko iluzjami, wynikającymi z ewoluujących stałych określających siłę tych sił. tłumaczy prof. Rajendra Gupta.

Wskaźnik alfa (α), jak przekonuje Gupta, nie jest wartością stałą i różni się w skali całej kosmosu. W samym sercu Wszechświata jego wpływ ma być słabszy niż w oddalonych i pustych przestrzeniach. To może tłumaczyć to, co do tej pory uznawaliśmy za wpływ ciemnej materii i ciemnej energii.

Profesor uważa, że jego model rozwiązuje jedną z największych zagadek Wszechświata.