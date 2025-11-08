Nauka

Przełomowe odkrycie. Twierdzi, że rozwiązał największą zagadkę Wszechświata

Naukowcy od dziesięcioleci szukają dowodów na istnienie ciemnej materii i ciemnej energii, które mają stanowić aż 85-95 proc. masy całego Wszechświata. Najnowsze badania sugerują, że mogą one w ogóle nie istnieć.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 12:09
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Przełomowe odkrycie. Twierdzi, że rozwiązał największą zagadkę Wszechświata

Ciemna materia i ciemna energia to jedna z największych zagadek kosmosu. Chociaż liczne obserwacje sugerują, że istnieją, to nie znaleźliśmy na to jeszcze dowodu. Profesor Rajendra Gupta z Unwiersytetu Ottawa uważa, że powód jest prosty. Ciemna materia i ciemna energia tak naprawdę nie istnieją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Rozwiązał zagadkę Wszechświata?

Model opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Ottawa, pod kierownictwem prof. Rejandra Gupta, sugeruje, że dwie tajemnicze moce tak naprawdę nie istnieją. Jak w takim razie wytłumaczyć to, co eksperci obserwują od dziesięcioleci? Odpowiedź może być prostsza, niż się wydaje.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Teleskop SKY-WATCHER (Synta) BKP15012EQ3-2
Teleskop SKY-WATCHER (Synta) BKP15012EQ3-2
0 zł
2079 zł - najniższa cena
Kup teraz 2079 zł
Teleskop CELESTRON Astromaster 114 EQ 31042
Teleskop CELESTRON Astromaster 114 EQ 31042
0 zł
999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 999.99 zł
Teleskop SKY-WATCHER (Synta) BK1309EQ2
Teleskop SKY-WATCHER (Synta) BK1309EQ2
0 zł
1049.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1049.99 zł
Advertisement

Zdaniem naukowców za niezrozumiałe dla nas zjawiska odpowiada wiek Wszechświata. Gupta przekonuje, że siły, w tym grawitacja, słabą wraz z rozszerzaniem się kosmosu. Dlatego konieczne jest wprowadzenie dodatkowej zmiennej, którą on sam określił mianem alfa (α).

Siły wszechświata faktycznie słabną średnio wraz z jego rozszerzaniem się. To osłabienie sprawia, że wygląda to tak, jakby istniała tajemnicza siła, która sprawia, że wszechświat rozszerza się szybciej (określana jako ciemna energia). Jednak w skali galaktyk i gromad galaktyk zmienność tych sił w przestrzeni związanej grawitacyjnie powoduje dodatkową grawitację (uważaną za wynikającą z ciemnej materii). Ale te zjawiska mogą być tylko iluzjami, wynikającymi z ewoluujących stałych określających siłę tych sił.

tłumaczy prof. Rajendra Gupta.

Wskaźnik alfa (α), jak przekonuje Gupta, nie jest wartością stałą i różni się w skali całej kosmosu. W samym sercu Wszechświata jego wpływ ma być słabszy niż w oddalonych i pustych przestrzeniach. To może tłumaczyć to, co do tej pory uznawaliśmy za wpływ ciemnej materii i ciemnej energii.

Profesor uważa, że jego model rozwiązuje jedną z największych zagadek Wszechświata.

Przez lata próbowaliśmy wyjaśnić, jak galaktyki we wczesnym wszechświecie powstały tak szybko i stały się tak masywne. Dzięki naszemu modelowi nie trzeba zakładać istnienia żadnych egzotycznych cząstek ani łamać zasad fizyki. Oś czasu wszechświata po prostu się wydłuża, niemal podwajając wiek wszechświata i tworząc miejsce na wszystko, co obserwujemy.

dodaje Gupta.
Image
telepolis
wszechświat ciemna materia rozszerzanie Wszechświata ciemna energia czym jest ciemna materia czym jest ciemna energia największa zagadka kosmosu
Zródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: Uniwersytet Ottawa