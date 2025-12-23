Jak komunikować się z kotem? Jeden gest ma najważniejsze znaczenie

Jeden gest rozwiąże problem z komunikacją

I tu idą na pomoc badania. Okazuje się, że porozumienie z kotem, może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy, że będziesz się do niego częściej uśmiechał, podobnie jak i on uśmiecha się do ciebie. Chodzi tu nie o ludzki uśmiech, z widocznymi zębami, ale o taki z mrużeniem oczu i powolnym mruganiem.

Obserwując interakcje między kotami i ludźmi, naukowcy potwierdzili, że ten prosty gest sprawia, że koty - zarówno te nasze, jak i obce - chętniej podchodzą do człowieka i nawiązują z nim interakcje. W eksperymencie wzięło udział 21 kotów z różnych gospodarstw domowych. Gdy kot usadowił się w jednym miejscu, jego właściciele otrzymali polecenie, aby do niego powoli mrugać, gdy kot na nich patrzy. Kamery nagrywały twarze właścicieli i kotów, a wyniki porównano ze sposobem mrugania kotów bez kontaktu z człowiekiem.

Jako osoba, która badała zachowanie zwierząt i jest właścicielką kota, cieszę się, że mogę pokazać, że koty i ludzie mogą się w ten sposób komunikować. Wielu właścicieli podejrzewało to już wcześniej, więc jesteśmy podekscytowani, że znaleźliśmy dowody. tłumaczy Karen McComb z Uniwersytetu Sussex, po opublikowaniu badania.