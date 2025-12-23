Nauka

Jak komunikować się z kotem? Jeden gest ma najważniejsze znaczenie

Koty na ogół mają opinię wyniosłych i lekko "nadętych i napuszonych" zwierząt, które wolą spać na lewym boku. Ale jeśli brak między tobą, a twoim kocim pupilem więzi, to całkiem prawdopodobne, że nie potrafisz mówić jego językiem. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:51
Jeden gest rozwiąże problem z komunikacją

I tu idą na pomoc badania. Okazuje się, że porozumienie z kotem, może być łatwiejsze niż myślisz. Wystarczy, że będziesz się do niego częściej uśmiechał, podobnie jak i on uśmiecha się do ciebie. Chodzi tu nie o ludzki uśmiech, z widocznymi zębami, ale o taki z mrużeniem oczu i powolnym mruganiem. 

Obserwując interakcje między kotami i ludźmi, naukowcy potwierdzili, że ten prosty gest sprawia, że koty - zarówno te nasze, jak i obce - chętniej podchodzą do człowieka i nawiązują z nim interakcje. W eksperymencie wzięło udział 21 kotów z różnych gospodarstw domowych. Gdy kot usadowił się w jednym miejscu, jego właściciele otrzymali polecenie, aby do niego powoli mrugać, gdy kot na nich patrzy. Kamery nagrywały twarze właścicieli i kotów, a wyniki porównano ze sposobem mrugania kotów bez kontaktu z człowiekiem.

Jako osoba, która badała zachowanie zwierząt i jest właścicielką kota, cieszę się, że mogę pokazać, że koty i ludzie mogą się w ten sposób komunikować. Wielu właścicieli podejrzewało to już wcześniej, więc jesteśmy podekscytowani, że znaleźliśmy dowody.

tłumaczy Karen McComb z Uniwersytetu Sussex, po opublikowaniu badania. 

Jeśli miałeś do czynienia z kotem, z pewnością zauważyłeś jego specyficzną mimikę "częściowo zamkniętych oczu" z towarzyszącym mruganiem. Po tym można poznać kiedy kot jest zrelaksowany i zadowolony. Ten wyraz jest właśnie interpretowany jako rodzaj kociego uśmiechu. 

komunikacja koty komunikacja werbalna badania naukowe
Zródła zdjęć: Sara Borbala Balogh / Shutterstock
Źródła tekstu: sciencealert.com