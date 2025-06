Dlaczego koty wolą spać na lewym boku? Badacze wyjaśniają

Spanie na tym boku to element strategii przetrwania

Nie jest tajemnicą, że zwierzęta są najbardziej narażone na niebezpieczeństwo kiedy śpią. Koty śpią od 12 do 16 godzin dziennie, w różnych miejscach, choć gdy mają wybór, to wybierają często te bardziej podwyższone. Nic w tym dziwnego, do takich miejsc drapieżnik może dostać się jedynie od dołu.