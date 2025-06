PKO BP: Zaktualizuj aplikację IKO. Zyskała nowe możliwości

Dzisiaj to smartfon jest najważniejszym urządzeniem dla wielu osób. Przejął większość zadań, które wcześniej realizowaliśmy na komputerach. To z poziomu telefonu zarządzamy swoimi finansami i załatwiamy wiele spraw urzędowych. Banki doskonale zdają sobie z tego sprawę.

Dlatego też PKO BP dodaje nowe funkcje do swojej aplikacji IKO. Teraz możesz w niej załatwić jeszcze więcej spraw.

Nowe możliwości w aplikacji IKO

PKO Bank Polski poinformował o dodaniu dwóch nowych możliwości do aplikacji mobilnej IKO. Skorzystają z nich posiadacze polis ubezpieczeniowych PKO Dom oraz PKO Moto.

Jak to zrobić? Przede wszystkim należy zalogować się do aplikacji IKO. Następnie wybrać ubezpieczenia w zakładce moje produkty. Po wybraniu swojej polisy pojawi się opcja "zgłoś szkodę", gdzie należy przejść przez cały proces, w tym opisać zaistniałą sytuację. Wystarczy potwierdzić zgłoszenie i trafi ono do działu PKO Ubezpieczenia.