Pura 80 wyjdzie z Chin. Huawei podał datę

Zaproszenie opublikowane przez firmę Huawei pokazuje gwiazdę nowej serii smartfonów, model Pura 80 Ultra. To właśnie on ma wyznaczać nowe standardy w dziedzinie aparatów w telefonach. Jego sercem jest potężny, jednocalowy sensor o rozdzielczości 50 Mpix ze zmienną przysłoną. Daje to użytkownikom ogromną kontrolę nad końcowym wyglądem zdjęcia.