Huawei chce namieszać na rynku. Oto seria Pura 80

Pura 80 Ultra – przełomowy zoom i największy sensor teleobiektywu

Największą nowością w modelu Pura 80 Ultra jest „przełączany” teleobiektyw peryskopowy, który wykorzystuje dwa różne obiektywy współdzielące jeden sensor o rozmiarze 1/1,28 cala – największy wśród teleobiektywów w smartfonach. Dzięki ruchomemu pryzmatowi, światło kierowane jest do wybranego obiektywu, co pozwala uzyskać dwa poziomy zoomu optycznego: 3,7x (83 mm, f/2.4, 50 Mpix) oraz aż 9,4x (212 mm, f/3.6, 12,5 Mpix). To rozwiązanie nie tylko oszczędza miejsce wewnątrz obudowy, ale też pozwala na lepszą jakość zdjęć w szerokim zakresie ogniskowych.

Główny aparat Ultry to 50-megapikselowa matryca typu RYYB o przekątnej 1 cala z regulowaną przysłoną (f/1.6–f/4.0) i rekordową dynamiką 16 EV, co ma się przełożyć na wyjątkową szczegółowość i odwzorowanie światła oraz cieni na zdjęciach. Dopełnieniem zestawu jest 40-megapikselowy aparat z obiektywem ultraszerokokątnym oraz 1,5-megapikselowy sensor do analizy kolorów.

Ekran, bateria i odporność na warunki

Pura 80 Ultra została wyposażona w 6,8-calowy ekran LTPO OLED (FullHD+, 1-120 Hz, do 3000 nitów jasności), chroniony drugą generacją szkła Kunlun. Smartfon oferuje 16 GB RAM-u oraz do 1 TB pamięci masowej, a energię zapewnia bateria o pojemności 5700 mAh z szybkim ładowaniem przewodowym 100 W i bezprzewodowym 80 W. Urządzenie spełnia normy IP68/IP69, co oznacza wysoką odporność na wodę i pył.

Pozostałe modele – mocne zaplecze fotograficzne i komunikacyjne

Podstawowy Pura 80 to model z płaskim ekranem 6,6 cala, potrójnym zestawem aparatów z tyłu (główny 50 Mpix + teleobiektyw 12 Mpix z zoomem 5,5x + aparat ultraszerokokątny 13 Mpix) i baterią 5600 mAh. Warianty Pro i Pro+ oferują większe, zakrzywione ekrany 6,8 cala, główny aparat 50 Mpix z matrycą 1-calową, ulepszone teleobiektywy 48 Mpix (zoom optyczny 4x) oraz aparaty ultraszerokokątne 40 Mpix. Nowa seria oferuje również komunikację satelitarną, ale będzie dostępna tylko na rynku chińskim.

Wszystkie modele działają pod kontrolą systemu HarmonyOS 5.1, który nie bazuje już na Androidzie. Nowością są zaawansowane funkcje fotograficzne, takie jak style zdjęć (Nature, Film, Movie, Cartoon) oraz technologia real-time fusion dla wideo.

Dostępność i cena

Najnowsze smartfony firmy Huawei (z wyjątkiem podstawowego modelu) są już dostępne w Chinach (Pura 80 Ultra w przedsprzedaży). Ceny są następujące:

Huawei Pura 80 Pro 12/256 GB – 6499 juanów (3343 zł),

(3343 zł), Huawei Pura 80 Pro 12/512 GB – 6999 juanów (3600 zł),

(3600 zł), Huawei Pura 80 Pro 12 GB/1 TB – 7999 juanów (4115 zł),

(4115 zł), Huawei Pura 80 Pro+ 16/512 GB – 7999 juanów (4115 zł),

(4115 zł), Huawei Pura 80 Pro+ 16 GB/1 TB – 8999 juanów (4629 zł),

(4629 zł), Huawei Pura 80 Ultra 16/512 GB – 9999 juanów (5144 zł),

(5144 zł), Huawei Pura 80 Ultra 16 GB/1 TB – 10999 juanów (5659 zł).