PlayStation Plus ma 15 lat. Czas na prezenty i nowe gry

Diablo IV w ofercie. Czas zejść do piekła

Najgłośniejszą nowością w PS Plus na lipiec jest Diablo IV. To mroczna gra RPG akcji Blizzarda, w której gracze walczą z demonami, eksplorują lochy i zbierają potężne łupy. Gra pozwala przejść kampanię solo, w parze na kanapie albo online – nawet w czteroosobowej drużynie. Dzięki trybowi cross-play można grać ze znajomymi bez względu na to, z jakiej platformy korzystają. To świetna okazja, by sprawdzić jedną z najważniejszych premier ostatnich lat.

Król bijatyk i wspinaczka z duszą

Fani dynamicznych starć powinni docenić The King of Fighters XV. To klasyczna bijatyka z drużynowym systemem walki 3 na 3. W grze znajdziemy 39 postaci, w tym wielu starych znajomych i zupełnie nowych wojowników. Twórcy wprowadzili też system zmniejszający lagi podczas starć online. Dzięki temu rozgrywka powinna być naprawdę płynna.

Dla tych, którzy wolą spokojniejsze tempo, przygotowano Jusant. Jest to klimatyczna gra logiczno-zręcznościowa, w której wspinamy się na tajemniczą wieżę. Gra zachęca do eksperymentowania, odkrywania różnych dróg i poznawania historii zapomnianego świata. To relaksująca propozycja dla tych, którzy szukają czegoś innego niż strzelanki i wybuchy.

15 lat PlayStation Plus – czas na świętowanie

Usługa PlayStation Plus funkcjonuje od 29 czerwca 2010 roku, a do dziś zaoferowała ponad 500 gier. Wprowadzenie poziomów Extra i Premium/Deluxe trzy lata temu dało dostęp do kolejnych ponad 2000 tytułów w katalogu gier. Najpopularniejsze gry ostatniego miesiąca to Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok, GTA V, Hogwarts Legacy, Marvel’s SpiderMan: Miles Morales i The Last of Us Part I. Sony dziękuje graczom za dotychczasowe wsparcie i zapowiada kolejne niespodzianki.

A tymczasem rusza świętowanie urodzin gamingowej usługi. Firma Sony przygotowała następujące atrakcje: