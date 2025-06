PlsyStation poszło po rozum do głowy. Pecetowcy mogą świętować

Sony otwiera się na rynek PC

God of War Ragnarok, The Last of Us Part 2 Remastered, Marvel's Spider-Man 2 i Helldivers 2 od teraz są dostępne bez restrykcji regionalnych na Steam na platformie PC. Wcześniej tytuły te były niedostępne w 130 państwach bez dostępu do PlayStation Network (PSN). Logowanie do sieci PSN było aż do stycznia 2025 roku wymaganym przez Sony krokiem na PC, nawet dla gier single-player. Później firma zmieniła stanowisko i przy wydaniu swoich kolejnych pozycji dla pojedynczego gracza – zniosła wymóg logowania się do PSN na PC. Przez jednak jakiś czas – pomimo zluzowania restrykcji, owe gry były nadal niedostępne w państwach bez dostępu do PSN. Teraz jednak się to zmieniło.