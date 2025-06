Chcesz 200 zł na paliwo? Zobacz, jak zgarnąć taki prezent

Zbliżający się sezon wakacyjny to doskonała okazja do zmiany samochodu z kredytem Auto dla aktywnych od VeloBanku, ubezpieczenia go polisą LINK4 i odebrania vouchera o wartości 200 zł do zrealizowania na stacjach Orlen. Wraz z VeloBankiem zachęcamy naszych wspólnych klientów do wybierania maksymalnie wygodnych i prostych rozwiązań. Z ubezpieczeniem OC/AC od LINK4 możemy liczyć na spersonalizowaną, konkurencyjną ofertę, a dzięki naszej współpracy z LINK4, na dodatkowy bonus.

Michał Staniszewski, Dyrektor Biura Bancassurance, VeloBank