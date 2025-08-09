Żabka z nową usługą. Skorzystasz przy kasie

Kilka dni temu informowaliśmy, że Żabka rozpoczęła testy nowe usługi, która pozwoli na robienie zakupów na kredyt. Ma to działać na zasadzie płatności odroczonych. Tymczasem serwis Cashless.pl dodał do kolejnych informacji, które ujawniają więcej szczegółów na temat nowości.

Płatności odroczone w Żabce

Wiadomo, że Żabka planuje wprowadzić płatności odroczone o nazwie Żappo. Te mają pozwolić na zakupy w sklepach sieci w kwocie do 50 zł. Dług będzie trzeba spłacić w ciągu 14 dni, wtedy użytkownik nie poniesie z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. Pożyczasz 50 zł i oddajesz 50 zł, przynajmniej w fazie testów.

Okazuje się, że usługa powiązana jest z planami wprowadzenia karty kredytowej Żabki. Na razie, w ramach testów, jest to jednorazowy kod w aplikacji Żappka, który można wykorzystać na zakupy w sklepach stacjonarnych. Wiemy już, że za jego pomocą nie można kupić alkoholu, papierosy oraz inne produkty, które są dostępne tylko dla osób pełnoletnich.

Użytkownicy są na bieżąco informowani o terminach spłaty należności, zarówno w aplikacji jak i drogą mailową. Nieprzestrzeganie zasad zawartych w regulaminie może skutkować zablokowaniem dostępu do usługi. Test ma na celu zbadanie zainteresowania naszych klientów usługami płatności odroczonych, powszechnie dostępnych na rynku, natomiast finalny kształt usługi i decyzja o jej wdrożeniu, zależeć będzie od uzyskanych wyników oraz zebranych opinii użytkowników. mówi biuro prasowe Żabka.